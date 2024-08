Când apare al treilea film din seria Avatar și ce nume va avea: “Nu va fi ceea ce vă așteptați”

Fără doar și poate, seria de filme ”Avatar” este una dintre cele mai de succes din ultimii ani. Producția regizată de James Cameron urmează să mai aibă o parte, a treia la număr. În cadrul evenimentului Disney, regizorul a anunțat titlul oficial în fața a 12.000 de fani.

Când se va lansa al treilea film din seria ”Avatar”

au avut priză la public. Regizorul James Cameron s-a asigurat că aduce o poveste captivantă în fața fanilor și se pare că a reușit. Îmbinarea revoluționarei tehnologii 3D cu personajele uimitoare au făcut din ”Avatar” unul dintre cele mai bune filme.

Prima partea a seriei a avut premiera în 2009. Din distribuție au făcut parte Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephan Lan și mulți alții. Fanii au primit continuarea poveștii în 2022, însă, regizorul mai are un as în mânecă.

În cadrul evenimentului Disney au fost prezentat cele mai așteptate producții de anul viitor. Cap de listă sunt ”Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, ”Freekier Friday” și, bineînțeles, ”Avatar”.

A treia parte a celebrei serii se va intitula și va fi lansată pe 19 decembrie 2025. Deși fanii vor mai avea ceva de așteptat până atunci, regizorul James Cameron a garantat că va merita din plin.

”Noul film nu este ceea ce vă așteptați, dar, cu siguranță, este ceea ce vă doriți. Există noi culturi, decoruri, creaturi și noi biomi. Veți vedea mult mai mult din planeta Pandora, lucruri pe care nu le-ați mai văzut până acum.”, a spus regizorul în fața celor 12.000 de fani.

Povestea ”Avatar” merge mai departe, spre bucuria fanilor

Acțiunea primului film din seria ”Avatar” este plasată în anul 2154 pe Pandora, o lună locuibilă. În centrul poveștii este Jake Sully, un fost pușcaș marin paralizat care este selectat să participe la programul Avatar.

Al doilea film al seriei, ”Avatar: The Way of Water” a fost lansat în 2022, iar acțiunea sa se petrece la mai bine de un deceniu după evenimentele din primul film. Jake Sully și Neytiri au reușit să își întemeieze o familie, iar viața lor în Pandora nu este deloc una liniștită.

În cadrul evenimentului Disney din California au fost anunțate mai multe producții care vor ajunge, în curând, în cinematografe. Jennifer Lee, regizoarea ”Frozen” a declarat că franciza se va mai bucura de încă două filme. Prima dintre ele, ”Frozen 3” va fi lansată în 2027.

Ceva mai devreme, însă, va fi lansat ”Star Wars: The Mandalorian and Grougu. Rolul principal al producției îi va reveni lui Pedro Pascal, iar filmul va apărea în 2026.