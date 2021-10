Un nou film din seria “Singur acasă” va fi lansat pe 12 noiembrie 2021. Acesta se va difuza pe platforma Disney +, care deocamdată nu este disponibilă în România.

Archie Yates este cel care va da viață personajului principal Max Mercer, atât de iubit de fanii din toată lumea.

Cele mai apreciate filme din această serie au fost cele din anii 1990 și 1992. S-au mai lansat încă trei filme, dar acestea nu s-au bucurat de același succes.

Când apare noul film din seria “Singur acasă” și cine joacă în el

Fanii din toată lumea așteaptă cu sufletul al gură lansarea noului film din seria Singur acasă. Nu se știe clar încă, dar cel mai probabil acesta se va numi Singur acasă 6. Încă din anul 2019 s-a anunțat că se va produce un nou film, iar în 2020 se cunoștea toată distribuția.

Archie Yates este cel care a fost distribuit în rolul principal, cel al lui Max Mercer. Rețeta este aceeași, filmul fiind un reboot al celui lansat în anul 1990. Max Mercer este uitat acasă în timp ce familia sa pleacă în vacanță în Japonia.

Băiețelul în vârstă de 10 ani elaborează un plan pentru a-i pune pe fugă pe cei doi hoți care încearcă să pătrundă în casă.

Printre actorii care vor juca se numără Ellie Kemper (Bridesmaids – 2011, 21 Jump S – 2012, Unbreakable Kimmy Schmidt – 2015), Rob Delaney (nominalizat la un premiu Primetime Emmy ca scenarist pentru Catastrophe – 2015), Timothy Simons (Veep – 2012, Inherent Vice – 2014, Goosebumps – 2015, Draft Day – 2014) sau Ally Maki.

Al șaselea film din franciza este regizat de Dan Mazer cu un scenariu de Mikey Day și Streeter Seidell.

Dan Mazer a fost nominalizat la doua premii Oscar pentru Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (2006) și Borat Subsequent Moviefilm (2020).

Ce cred fanii despre noul film

Încă din momentul în care s-a anunțat că va fi lansat al șaselea film din seria Singur acasă părerile au fost împărțite. Sunt mulți cei care cred că producătorii ar fi trebuit să se oprească după primele două, care l-au avut în rolul principal pe Macaulay Culkin.

Primele două filme au fost și au fost un adevărat succes. Următoarele trei nu s-au mai bucurat de același interes din partea publicului.