Când ar putea avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Stelian Bujduveanu critică deja viitorii candidați

Când ar putea avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Este un subiect intens discutat în ultimele zile, mai ales pentru că se crede că termenul legal va fi depășit. Motivul principal sunt neînțelegerile din coaliție și disponibilitățile candidaților.

Când ar putea avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei

Data alegerilor pentru Primăria Capitalei nu a fost încă stabilită. Momentan, scaunul este ocupat interimar de Stelian Bujduveanu, reprezentantul PNL din Consiliul Capitalei, ales de Nicușor Dan, devenit între timp președintele României. Surse din coaliție susțin, însă, că se discută despre luna noiembrie a acestui an pentru a se organiza scrutinul.

Pentru acest lucru, Guvernul ar fi cerut deja informații suplimentare și indicații de la Autoritatea Electorală Permanentă în vederea stabilirii unui calendar pentru viitoarele alegeri locale parțiale.

„Discuția din coaliție a fost pentru luna noiembrie. S-a cerut Autorității Electorale Permanente în câte alte localități mai trebuie organizate alegeri și ce dată ar recomanda ei tehnic”, a precizat Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt al USR, la B1 Tv.

Critici la adresa primului candidat la funcția de primar

Până la acest moment, doar câțiva politicieni și-au exprimat public intenția de a candida la alegerile pentru Primăria Capitalei. Printre aceștia se numără , ocupând, în trecut, funcția de ministru al transporturilor, Ana Ciceală, candidat susținut de SENS și URS.PDF, Dan Trifu, independent, vicepreședintele Eco-Civica, Octavian Berceanu, candidat susținut de REPER și fost candidat al Gărzii Naționale de Mediu și Dan Cristian Popescu, actual consilier general al Municipiului București și fost viceprimar al Sectorului 2.

Despre candidatura lui Cătălin Drulă a vorbit și . Acesta a spus că, din moment ce data alegerilor nici nu a fost stabilită, este „neserios” din partea lui Drulă să își anunțe candidatura.

„O discuție despre o candidatură cred că trebuie să vină ulterior, după data alegerilor setate de către Guvernul României. Consider că un acest demers de a-ți anunța candidatura înainte de a vedea când sunt alegerilor este un pic, să spun, neserios, pentru că bucureștenii așteaptă de la noi, mai ales noi cei care suntem în Executiv, să ne ținem de treabă și să nu stăm preocupați cu campanii electorale sau cu anunțuri”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Va candida sau nu și Stelian Bujduveanu?

Întrebat dacă există posibilitatea ca și el să candideze pentru scaunul de primar al Capitalei, Stelian Bujduveanu a spus că pe el îl interesează ca proiectele inițiate de Nicușor Dan să fie duse la bun sfârșit pentru bucureșteni.

„Fac de 10 ani administrația la nivelul Capitalei. Am fost în opoziție, în Consiliul General, am fost și în Executiv, am văzut ce înseamnă Capitala și ce înseamnă Primăria Capitalei. Nu este niciodată nimic exclus în momentul în care vrei să faci treburi bune pentru bucureșteni.

Dar astăzi pe mine personal mă preocupă ca proiectele pe care le-a început Nicușor Dan, fostul primar și actual președinte, să fie duse în continuare la îndeplinire, pentru că vorbim nu doar de câteva sute de milioane de euro, vorbim de aproape miliarde de euro”, a răspuns politicianul, la Digi24.