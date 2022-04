Când ar putea crește salariul minim în România. Ministrul muncii a dat detalii despre voucherele pentru pensionari

Salariul minim ar trebui să crească, pentru că nu se poate trăi din acei bani, la fel și pensiile, spune ministrul muncii, Marius Budăi, dar deocamdată nu se știe nici când, și nici cu ce procent.

Cum ar putea fi majorat salariul minim

„Avem doiscuții la Comisia Europeană despre directiva , dar este clar ceea ce le-a spus premierul ieri oamenilor de afaceri și spun și eu din 2019, când am mai fost ministru, anume ca mediul de afaceri să fie mai atent, să se aplece cu un pic mai mult respect asupra angajaților lor, pentru că atunci când salariații se vor simți respectați, și rezultat muncii lor va fi altul”, a declarat Budăi.

Ministrul a insistat că România nu se poate dezvolta dacă veniturile muncitorilor vor rămâne mici. „Cu 1.550 de lei nu poți să trăiești în România”, a mai spus Marius Budăi într-o emisiune de la Antena 3.

Ce se întâmplă cu pensiile

Ministrul muncii a refuzat să dea orice fel de detallii cu privire la o majorare a pensiilor. „Vorbim de seniorii acestei țări, nu are rost să-i amăgim, să le facem speranțe deșarte. Am discutat și în coaliție, și în guvern, discutăm de la începutul acestui an, lunar, stăm cu pixul pe hârtie să vedem ce se întâmplă”, a declarat Budăi.

„Dar aceste sume din pachetul „ ” este orientat către categoriile vulenrabile, către familiile monoparentale, către oamenii cu dizabilități, iar ulterior ne gândim și la toți ceilalți pernsionari”, a adăugat ministrul.

El a mai precizat că în România sunt 4,9 milioane de pensionari, dintre care peste 2,3 milioane vor beneficia de cel de al doilea pachet de masuri. „Aceștia au pensii de până în 1.500 de lei”, a mai spus ministrul, adăugând că „mai sunt peste 800.000 de persoane cu dizabilități, mai sunt și copii din familii defavorizate care vor primi bani pentru echipament”. „Plus 280.000 de salariați din agricultură și industria alimentară”, a continuat Budăi enumerarea de beneficiari.

Voucherele, de patru ori în acest an

„Pensionarii vor primi un voucher, odată la 2 luni de zile, am vorbit cu domnul ministru Boloș despre detaliile tehnice, săptămâna viitoare vom anunța cum se va face, care va fi forma voucherelor, electronică sau scrisă”, a mai spus Budăi. El a precizat că, de la 1 iunie, vor intra în vigoare aceste . Acestea se vor acorda la fiecare două luni, adică în iunie, august, octoombrie și decembrie.

„Vor putea să-și facă stocuri de alimente, precum ulei sau carne de pui”, a mai spus ministrul muncii despre destinația acestor ajutoare, adăugând că decizia finală va fi luată după Paști, iar măsura va fi valabilă până la sfârșitul anului. „Am discutat cu domnul Boloș (ministrul interimar al fondurilor europene – n. red.) ca prima tranșă, din iunie, să fie decontată din fonduri europene; dacă nu se poate, o decontăm de la bugetul de stat”, a adăugat ministrul.

Budăi a mai spus că, în prezent, pensia medie este de 1.773 de lei, în timp ce anul trecut, per total, a fost de 1.600 de lei.