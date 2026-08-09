Sport

Când ar putea debuta Fetai și Verreth la Dinamo. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Campos e inspirat”

Când ar putea debuta Fetai și Verreth la Dinamo. Andrei Nicolescu e în culmea fericirii după 4-0 cu FC Voluntari și le-a pregătit o surpriză fanilor.
Cristian Măciucă
09.08.2026 | 07:38
Cand ar putea debuta Fetai si Verreth la Dinamo Anuntul lui Andrei Nicolescu Campos e inspirat
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Andrei Nicolescu anunță două transferuri la Dinamo după 4-0 cu Voluntari: „Nuno Campos e inspirat” FOTO: sportpictures.eu
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Andrei Nicolescu a comentat prestația lui Dinamo cu FC Voluntari, pe care „câinii” au spulberat-o, scor 4-0. Acum, roș-albii se pregătesc de derby-ul cu Rapid, pe care o pot ataca cu două noi transferuri. Oficialul dinamovist a dezvăluit pe ce poziții va primi întăriri Nuno Campos.

Ce transferuri face Dinamo după 4-0 cu Voluntari. Anunțul lui Nuno Campos

Dinamo are 7 puncte și este în grafic după primele patru etape, chiar dacă Andrei Nicolescu și-ar fi dorit mai mult. După 4-0 cu nou-promovata FC Voluntari, „câinii roșii” au intrat în linie dreaptă pentru derby-ul cu Rapid, din Giulești.

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Rapid – Dinamo e programat sâmbătă, 15 august, de la ora 21:30. Până la derby, Nicolescu promite să îi mai ducă lui Campos un mijlocaș central și un atacant. Președintele executiv al „câinilor” a anunțat deja la FANATIK SUPERLIGA sosirea mijlocașului Matthias Verreth.

„Asta își dorește orice antrenor, ca cei de pe bancă să facă diferența. Suntem la început de campionat, e greu să spunem că s-a construit, dar mai avem jucători pe care ni-i dorim. Ne mai dorim un mijlocaș central și un atacant, îl așteptăm și pe Pușcaș, e greu de consolidat.

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Cred că antrenorul își atinge obiectivele cu alegerile pe care și le face, face schimbările ca jucătorii să vină de pe margine să ajute. Din punctul ăsta de vedere, cred că Nuno Campos e inspirat. Ca joc, știam că vor fi și momente bune și mai puțin bune, știam că contează foarte mult încrederea jucătorilor. Ca puncte, suntem un pic sub ceea ce ne gândeam după aceste partide”, a declarat Andrei Nicolescu la emisiunea „Fotbal Show” de la Prima Sport.

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Dinamo e pe locul 2 în SuperLiga

Până acum, Dinamo are o singură înfrângere, în prima etapă, scor 0-1, cu Petrolul. Au urmat apoi victoriile cu U Craiova (5-1) și FC Voluntari (4-0) și remiza cu Oțelul Galați (1-1). „Din punct de vedere al victoriei și al încrederii pentru Oliver și pentru Mazilu (n.r. – punct forte). Jocul, așa cum vrem să-l construim, avem uneori mai mult de muncă, uneori ne ies lucrurile, avem o identitate și victoriile sunt foarte, foarte importante, indiferent de scor.

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E greu de comparat. Atunci când joci cu o echipă care se apără pe două linii, trebuie să găsești soluții și nu poți compara jocul ăsta cu unul deschis.

Probabil în primele 10-15 minute din repriza a doua am intrat un pic prea relaxați, s-a văzut un forcing al celor de la Voluntari, dar cred că am dominat meciul de la un capăt la altul”, a mai spus președintele „câinilor”.

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Meciul cu Rapid: sper să fie un meci deschis, să nu fie închis și atunci va fi un meci frumos și noi să facem ceea ce încercăm de o lună, să construim și să avem încredere în sistem.

Nu știu, dar din punct de vedere al actelor s-ar putea să avem mai multe opțiuni cu Rapid (n.r. – Fetai și Verreth). Nu există nicio înțelegere cu Rapid. La retur vom respecta decizia galeriei, așa a fost tot timpul și mi se pare normal în relația cu suporterii” – Andrei Nicolescu

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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