Sport

Când ar putea debuta George Pușcaș la Dinamo. Probleme medicale pentru noul atacant al lui Kopic

George Pușcaș urmează să semneze cu Dinamo și se va lupta la titlu în SuperLiga. Când va putea debuta, de fapt, atacantul pentru formația lui Zeljko Kopic.
Traian Terzian
17.02.2026 | 19:10
Cand ar putea debuta George Puscas la Dinamo Probleme medicale pentru noul atacant al lui Kopic
ULTIMA ORĂ
Se știe când va debuta George Pușcaș la Dinamo. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Fanii lui Dinamo pot jubila după ce George Pușcaș și-a dat acordul de a veni la Dinamo. În căutarea unui atacant pentru a se bate cu șanse la titlu, ”câinii” au dat lovitura și așteaptă debutul jucătorului.

Se știe când poate debuta George Pușcaș la Dinamo

Președintele Andrei Nicolescu a mărturisit că încearcă de mai mult timp să-l convingă pe George Pușcaș să semneze cu Dinamo, dar a precizat că atacantul are unele probleme medicale și va fi apt abia pentru play-off.

ADVERTISEMENT

”A fost o variantă de mai de mult, dar era greu să fie accesibilă. Am urmărit evoluția, am văzut că nu se întâmplă nimic și am insistat. Contează că l-a plăcut foarte mult Kopic, crede foarte mult în el. A văzut care sunt problemele. Sper ca noi să-l ajutăm pe el, iar el să ne ajute pe noi.

Are nevoie de trei săptămâni minimum pentru a se pune la punct. El mai avea ceva de finalizat, apropo de pubalgie, mai avea o ședință sau două și pe urmă trebuie să ne vedem să semnăm”, a declarat Nicolescu, la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o...
Digi24.ro
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o nouă rundă de discuții

Ce contract va avea Pușcaș la Dinamo

Chiar înaintea meciului câștigat de Dinamo cu Unirea Slobozia, scor 1-0, în etapa a 27-a a SuperLigii, Andrei Nicolescu a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu George Pușcaș, iar jucătorul urmează să semneze un contract până în vara lui 2027.

ADVERTISEMENT
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face...
Digisport.ro
Și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă și ce a urmat face înconjurul lumii: ”Peste un milion de euro”

”E aproape, da. Din punctul nostru de vedere, ne-am înțeles. Mai urmează doar semnătura. Sper să ne ajute și el pe noi și noi pe el. E un contract pe 1 an și jumătate. Vom vedea cum vor evolua lucrurile”, a spus președintele lui Dinamo.

Kopic, încântat de sosirea lui Pușcaș

Iminentul transfer al lui George Pușcaș a fost salutat și de antrenorul Zeljko Kopic. Croatul s-a arătat încântat de faptul că atacantul nu a ascuns în niciun fel faptul că are anumite probleme medicale.

ADVERTISEMENT

”Am o opinie foarte bună despre George Pușcaș, are multe meciuri la echipa națională și în campionate puternice. Am vorbit cu el, și am simțit că este gata să vină și să-și relanseze cariera.

A fost foarte sincer, a spus că a avut unele probleme cu o accidentare. Vom analiza în ce situație fizică este. Sperăm să rezolvăm problemele lui în cel mai scurt timp posibil”, a afirmat el.

Pușcaș, arma ”câinilor” pentru titlu

Dinamo era în căutarea unui vârf de atac după ce s-a despărțit de croatul Stipe Perica, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. În cele din urmă s-a ajuns la o înțelegere cu George Pușcaș și acesta ar putea fi arma secretă care să aducă din nou titlul pentru ”roș-albi”.

Formația lui Zeljko Kopic și-a asigurat matematic calificarea în play-off după succesul cu Unirea Slobozia, iar odată cu venirea lui Pușcaș fanii au început să se gândească cu adevărat că Dinamo poate deveni campioană.

Live video UEFA Champions League, manșa tur a play-off-ului pentru optimi. Cum arată...
Fanatik
Live video UEFA Champions League, manșa tur a play-off-ului pentru optimi. Cum arată echipele de start din Galatasaray – Juventus
Nu s-a văzut la TV! Yamal, conflict cu un coechipier de la Barcelona...
Fanatik
Nu s-a văzut la TV! Yamal, conflict cu un coechipier de la Barcelona în eșecul cu Girona. Video
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Jurgen Klopp, apariție de senzație la Milano Cortina....
Fanatik
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Jurgen Klopp, apariție de senzație la Milano Cortina. Imagini uluitoare cu antrenorul german
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Burleanu s-a întâlnit cu Bolojan și i-a cerut 75.000.000 € din bani publici!...
iamsport.ro
Burleanu s-a întâlnit cu Bolojan și i-a cerut 75.000.000 € din bani publici! Pentru ce vrea finanțare: 'Acum sunt în negocieri'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!