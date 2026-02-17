Când ar putea debuta George Pușcaș la Dinamo. Probleme medicale pentru noul atacant al lui Kopic

ADVERTISEMENT

Fanii lui Dinamo pot jubila după ce George Pușcaș și-a dat acordul de a veni la Dinamo. În căutarea unui atacant pentru a se bate cu șanse la titlu, ”câinii” au dat lovitura și așteaptă debutul jucătorului.

Se știe când poate debuta George Pușcaș la Dinamo

Președintele Andrei Nicolescu a mărturisit că încearcă de mai mult timp să-l convingă pe George Pușcaș să semneze cu Dinamo, dar a precizat că atacantul are unele probleme medicale și va fi apt abia pentru play-off.

”A fost o variantă de mai de mult, dar era greu să fie accesibilă. Am urmărit evoluția, am văzut că nu se întâmplă nimic și am insistat. Contează că l-a plăcut foarte mult Kopic, crede foarte mult în el. A văzut care sunt problemele. Sper ca noi să-l ajutăm pe el, iar el să ne ajute pe noi.

Are nevoie de trei săptămâni minimum pentru a se pune la punct. El mai avea ceva de finalizat, apropo de pubalgie, mai avea o ședință sau două și pe urmă trebuie să ne vedem să semnăm”, a declarat Nicolescu, la .

Ce contract va avea Pușcaș la Dinamo

Chiar înaintea meciului câștigat de Dinamo cu Unirea Slobozia, scor 1-0, în etapa a 27-a a SuperLigii, Andrei Nicolescu a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu George Pușcaș, iar jucătorul .

”E aproape, da. Din punctul nostru de vedere, ne-am înțeles. Mai urmează doar semnătura. Sper să ne ajute și el pe noi și noi pe el. E un contract pe 1 an și jumătate. Vom vedea cum vor evolua lucrurile”, a spus președintele lui Dinamo.

Kopic, încântat de sosirea lui Pușcaș

Iminentul transfer al lui George Pușcaș a fost . Croatul s-a arătat încântat de faptul că atacantul nu a ascuns în niciun fel faptul că are anumite probleme medicale.

”Am o opinie foarte bună despre George Pușcaș, are multe meciuri la echipa națională și în campionate puternice. Am vorbit cu el, și am simțit că este gata să vină și să-și relanseze cariera.

A fost foarte sincer, a spus că a avut unele probleme cu o accidentare. Vom analiza în ce situație fizică este. Sperăm să rezolvăm problemele lui în cel mai scurt timp posibil”, a afirmat el.

Pușcaș, arma ”câinilor” pentru titlu

Dinamo era în căutarea unui vârf de atac după ce , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. În cele din urmă s-a ajuns la o înțelegere cu George Pușcaș și acesta ar putea fi arma secretă care să aducă din nou titlul pentru ”roș-albi”.

Formația lui Zeljko Kopic după succesul cu Unirea Slobozia, iar odată cu venirea lui Pușcaș fanii au început să se gândească cu adevărat că Dinamo poate deveni campioană.