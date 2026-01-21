Când ar putea debuta Matteo Duțu la Dinamo! Fotbalistul l-a impresionat deja pe Zeljko Kopic: „Va fi un transfer bun”

ADVERTISEMENT

Dinamo a reușit încă o lovitură în mercato de iarnă și l-a convins pe Matteo Duțu să semneze. Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor”, a transmis care este situația fundașului venit de la AC Milan.

Zeljko Kopic, impresionat de Matteo Duțu

și este pe punctul de a semna cu Dinamo București. În cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu FC Hermannstadt, Zeljko Kopic a vorbit deschis despre transferul fundașului.

ADVERTISEMENT

Antrenorul croat a mărturisit că a rămas impresionat după discuția avută cu Matteo Duțu. Întrebat despre momentul în care fundașul venit de la AC Milan va debuta, Zeljko Kopic a transmis că îl va urmări la antrenamente și că va face parte din echipă curând.

„Matteo Duțu a ajuns, trebuie să facă vizita medicală. Dacă totul va fi în regulă, va semna mâine. A fost una dintre țintele noastre. E un jucător tânăr, care are un mare potențial și care poate fi o variantă bună pentru noi. Cred că se va adapta rapid și își va arăta calitățile.

ADVERTISEMENT

Am discutat cu el și l-am simțit ca un jucător cu mentalitate bună. Cred că va fi un transfer bun pentru noi. Nu știu când va putea juca. Trebuie să îl văd, dar cred că e pregătit și curând va face parte din echipă.

ADVERTISEMENT

Nu aș spune că e înlocuitorul lui Boateng. Noi credem în continuare că Boa va rămâne. Cât timp e aici, mă bazez pe el sută la sută, dar vom vedea cum se va încheia această poveste”, a spus Zeljko Kopic.

Cât a costat Matteo Duțu

În emisiunea FANATIK SUPERLIGA, . Valoarea mutării fundașului adus de la AC Milan poate ajunge până la 500.000 de euro.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să se facă. Am spus, avem agreement-ul verbal și cu agenții, și cu clubul. Rămăsese ca ei, agenții și cu clubul AC Milan, să semneze contractul pentru eventualul buy-back, ca Milan să poată să semneze cu noi acordul de transfer.

Plătim o sumă importantă, sute de mii de euro. Cu bonusuri poate să ajungă acolo, da (n.r. la aproximativ 500.000 de euro). Doar să vină la București să semneze, da”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Cine e Matteo Duțu, jucătorul crescut la AC Milan

Matteo Duțu, născut în Italia și deținător al dublei cetățenii, română și italiană, și-a petrecut majoritatea junioratului la Lazio. În 2024, a semnat cu AC Milan, fiind liber de contract, și a impresionat atât la echipele U20 și Primavera, cât și în antrenamentele cu prima echipă.

De asemenea, a participat la turneul de pregătire din Asia și a jucat în meciuri amicale pentru AC Milan, însă până acum nu a debutat într-un meci oficial, deși a fost de mai multe ori pe banca de rezerve.