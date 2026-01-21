Sport

Când ar putea debuta Matteo Duțu la Dinamo! Fotbalistul l-a impresionat deja pe Zeljko Kopic: „Va fi un transfer bun”

Zeljko Kopic a transmis când ar putea debuta Matteo Duțu la Dinamo. Antrenorul „câinilor” a rămas deja impresionat de fundașul transferat de la AC Milan.
Iulian Stoica
21.01.2026 | 17:00
Zeljko Kopic, impresionat de Matteo Duțu. Când va debuta fundașul venit de la AC Milan. Sursă foto: Colaj Fanatik
Dinamo a reușit încă o lovitură în mercato de iarnă și l-a convins pe Matteo Duțu să semneze. Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor”, a transmis care este situația fundașului venit de la AC Milan.

Zeljko Kopic, impresionat de Matteo Duțu

Matteo Duțu a aterizat în București și este pe punctul de a semna cu Dinamo București. În cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu FC Hermannstadt, Zeljko Kopic a vorbit deschis despre transferul fundașului.

Antrenorul croat a mărturisit că a rămas impresionat după discuția avută cu Matteo Duțu. Întrebat despre momentul în care fundașul venit de la AC Milan va debuta, Zeljko Kopic a transmis că îl va urmări la antrenamente și că va face parte din echipă curând.

„Matteo Duțu a ajuns, trebuie să facă vizita medicală. Dacă totul va fi în regulă, va semna mâine. A fost una dintre țintele noastre. E un jucător tânăr, care are un mare potențial și care poate fi o variantă bună pentru noi. Cred că se va adapta rapid și își va arăta calitățile.

Am discutat cu el și l-am simțit ca un jucător cu mentalitate bună. Cred că va fi un transfer bun pentru noi. Nu știu când va putea juca. Trebuie să îl văd, dar cred că e pregătit și curând va face parte din echipă.

Nu aș spune că e înlocuitorul lui Boateng. Noi credem în continuare că Boa va rămâne. Cât timp e aici, mă bazez pe el sută la sută, dar vom vedea cum se va încheia această poveste”, a spus Zeljko Kopic.

Cât a costat Matteo Duțu

În emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a declarat că transferul lui Matteo Duțu este unul definitiv. Valoarea mutării fundașului adus de la AC Milan poate ajunge până la 500.000 de euro.

„Trebuie să se facă. Am spus, avem agreement-ul verbal și cu agenții, și cu clubul. Rămăsese ca ei, agenții și cu clubul AC Milan, să semneze contractul pentru eventualul buy-back, ca Milan să poată să semneze cu noi acordul de transfer.

Plătim o sumă importantă, sute de mii de euro. Cu bonusuri poate să ajungă acolo, da (n.r. la aproximativ 500.000 de euro). Doar să vină la București să semneze, da”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Cine e Matteo Duțu, jucătorul crescut la AC Milan

Matteo Duțu, născut în Italia și deținător al dublei cetățenii, română și italiană, și-a petrecut majoritatea junioratului la Lazio. În 2024, a semnat cu AC Milan, fiind liber de contract, și a impresionat atât la echipele U20 și Primavera, cât și în antrenamentele cu prima echipă.

De asemenea, a participat la turneul de pregătire din Asia și a jucat în meciuri amicale pentru AC Milan, însă până acum nu a debutat într-un meci oficial, deși a fost de mai multe ori pe banca de rezerve.

  • 250.000 de euro este cota lui Matteo Duțu
  • 9 selecții are fundașul pentru România U21
