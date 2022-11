Când ar putea fi lovită România de un cutremur la fel ca cel din 1977. Ce semnal de alarmă a tras Gheorghe Mărmureanu

Directorul onorific al Institutului Naţional pentru Fizica Pământului, Gheorghe Mărmureanu nu a ezitat și a explicat că România ar putea să treacă printr-un nou cutremur asemănător celui din 1977.

Când ar putea să vină un cutremur cu intensitate mare în România

Culmea, totul s-ar putea întâmpla într-un viitor destul de apropiat. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, Mărmureanu a ținut, totuși, să spună că nimeni nu poate să spună cu exactitate când anume se va produce acesta.

telefoanele au primit mesaj prin sistemele de alertă. Oamenii spun că au recepționat alerta cu doar câteva secunde înainte de producerea cutremurului sau chiar după ce acesta a avut loc.

Sunt câteva detalii care ar putea să facă diferența în privința datei la care s-ar produce un seism important în țara noastră. „În jur de 2040 este posibil să avem în România un cutremur foarte mare. E greu să spui cu exactitate, să vorbești despre o ciclicitate. Trebuie să vorbești despre săptămâna, ziua, ora și anul. Nimeni nu este capabil să spună lucrul acesta cu exactitate.

Cutremurele noastre sunt puternic afectate de mișcarea Africii. Aceste cutremure care sunt se întâmplă din cauză că Africa se deplasează către Nord. Marea Mediterană va dispărea în câteva sute de mii de ani”, a zis Mărmureanu pentru FANATIK.

„Noi în România am avut niște cutremure mari. Am studiat prin biserici, pe unde am găsit date. Și avem o gamă de cutremure care se desfășoară după un anumit tipic, cele foarte puternice care sunt așa. La 1738, apoi 1838. A venit 1940, deci, ce urmează, 2040. Următorul ar trebui să fie în 2040.

Mai sunt o rază de cutremure care au fost, de exemplu în 1701 care a afectat Constantinopolul, apoi 1802, un cutremur extrem de mare, a fost de sfânta Parascheva chiar, după care 1904. Și tot așa, a fost în 2005. Vedeți? Sunt două linii de cutremure și au între ele cam 100 de ani.

Acum suntem în ciclul cutremurelor foarte puternice, 1940 – 2040. Poate să fie 2039, poate să fie 2041, dar să știți că mult nu depășește. Cutremurele din această rază sunt foarte puternice și distrugătoare”, a mai spus Gheorghe Mărmureanu.