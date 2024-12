Când are loc finala de la MasterChef România, sezonul 9. Au mai rămas doar trei concurenți în finală

Producătorii show-ului culinar de la Pro TV, moderat de Gina Pistol, au anunțat când are loc finala de la MasterChef România, sezonul 9. Au mai rămas doar . Premiul se ridică la valoarea de 75.000 de euro.

Finala MasterChef România, sezonul 9. Ziua în care va fi ales câștigătorul

MasterChef România mai are numai câteva ediții și se apropie de marea finală. culinară, ajungă la sezonul 9, urmează să-și aleagă câștigătorul trofeului și al unui cec substanțial, de 75.000 de euro.

Emisiunea prezentată de Gina Pistol mai are în momentul de față doar 3 participanți. Aceștia vor trebui să dea totul penrru a pune mâna pe premiul pus la bătaie de producătorii de la Pro TV. Anunțul va fi făcut săptămâna viitoare.

Concret, finala emisiunii se va difuza în cursul zilei de miercuri, 11 decembrie 2024, de la ora 20:30. Jurații Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au de dus o luptă foarte grea, la fel și concurenții.

Misiunea candidaților nu va fi una deloc ușoară având în vedere că mai sunt foarte puțini. Doar unul dintre cei trei concurenți de la MasterChef România va fi desemnat câștigătorul acestui sezon, care a debutat în septembrie.

„Prinde săptămâna finalei MasterChef România, luni, marți și miercuri de la 20:30 la Pro TV și pe voyo.ro”, este anunțul care apare pe pagina de Instagram a show-ului moderat de soția lui Smiley.

Telespectatorii așteaptă cu sufletul la gură marea finală, care va fi difuzată live, pe micile ecrane. Acest lucru este văzut ca un mare plus de urmăritorii din România și nu numai, care sunt extrem de nerăbdători.

Gina Pistol, fericită că a revenit în televiziune

Gina Pistol declara în urmă cu câteva luni că este foarte fericită pentru că a luat decizia de a reveni în televiziune. O perioadă blondina s-a ocupat de creșterea fiicei sale, Josephine Ana, dar și de gospodăria din Cernica.

„Eu cred că a fost momentul bun să revin și în aceeași echipă și cu energie, că am avut un pic, așa, o perioadă mai grea. Mamele mă pot înțelege, că treci prin niște schimbări.

Și, la mine, se adunaseră foarte multe și nu am mai putut la un moment dat, deci n-am mai putut. Adică, corpul mi-a zis că am nevoie de o pauză și a fost binevenită pauza asta. Nu am fost în vacanță”, a spus Gina Pistol pentru .