Când are loc finala Te cunosc de undeva 2022. Ce echipe au mai rămas în competiție

Finala Te cunosc de undeva 2022 va putea fi urmărită peste câteva zile, la Antena 1. Au mai rămas doar patru echipe în competiție. Telespectatorii așteaptă să vadă cine va pune mâna pe marele premiu din acest sezon.

Când are loc finala Te cunosc de undeva 2022

Echipa câștigătoare din acest sezon va fi difuzată sâmbătă, 9 iulie 2022, de la ora 20:00.

Patru echipe se vor duela pentru marele premiu din sezonul 17 al transforming show-ului de la Antena 1. Premiul cel mare constă într-un cec de 15.000 de euro, însă banii vor fi donați în scop caritabil.

Cele patru echipe care au ajuns până în marea finală sunt următoarele: Emi & Cuza, Ilona & Ristei, Alexia & Dima și Romică Țociu & Carmen Chindriș.

Echipa formată din Emi și Cuza este prima finalistă din sezonul 17 Te cunosc de undeva. Cei doi membri ai trupei Noaptea Târziu au interpretat momentul lor preferat de până acum, și anume melodia în limba chineză “Shanzhui Zuhe”.

Cei doi au intrat direct în finală în urma duelului cu Alexia Țalavutis și Dima Trofim. Aceștia din urmă au interpretat, din nou, melodia “Thriller” a lui Michael Jackson.

au reușit să se califice în finală după ce au interpretat cu succes melodia “You’re The One That I Want”, cântată de John Travolta și Olivia Newton-John în musicalul “Grease” (1978).

Interpretarea celor doi i-a convins pe cei patru jurați că merită un loc în marea finală, din moment ce nu a fost chiar o melodie ușoară.

Alexia Țalavutis și Dima Trofim au interpretat celebra piesă “Time of my life” din filmul “Dirty Dancing” (1987). Muzica, coregrafia și prestația scenică au fost apreciate de jurați, care i-au trimit pe cei doi în cursa pentru marele premiu.

Carmen Chindriș și Romică Țociu au ajuns și ei în marea finală din acest sezon. Cei doi au interpretat melodia “Sex bomb”, cântată de Tom Jones și Helen Fischer.