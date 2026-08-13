Sport

Când are loc și cine transmite la TV finala lui David Popovici la 200 de metri liber

David Popovici, o nouă finală la Campionatele Europene de înot de la Paris! Când intră în bazin pentru medalie la 200 de metri liber și cine transmite la TV în România
Marian Popovici
13.08.2026 | 19:46
Cand are loc si cine transmite la TV finala lui David Popovici la 200 de metri liber
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS
Când are loc și cine transmite la TV finala lui David Popovici la 200 de metri liber. Foto: Mihai Antonio Vasile / Fanatik
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David Popovici (21 de ani) a câștigat miercuri seară medalia de aur în proba de 100 de metri liber la Campionatele Europene de înot de la Paris și a stabilit cu această ocazie și un nou record al competiției. Imediat după acest moment, sportivul legitimat la CS Dinamo a mers la recuperare, iar apoi la odihnă.

David Popovici, în finală și la 200 de metri liber la Europenele de la Paris

Asta pentru că joi dimineață a concurat în seriile probei de 200 de metri liber. În mod așteptat, Popovici a reușit să își asigure calificarea în semifinale. Chiar dacă a înregistrat doar al patrulea timp din aceste serii, respectiv 1:46.06, înotătorul român nu s-a arătat îngrijorat de acest aspect și, chiar din contră, a explicat că totul a făcut parte din strategia sa:

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„În aceste calificări mi-am permis să mă relaxez, să mă păstrez pentru probele un pic mai grele, de diseară și de mâine. Nu folosesc relaxarea ca pe o scuză. Să vă zic exact cum am sărbătorit: după interviuri am fost la premiere, apoi am inotat 1500-2000 de metri să mă refac, apoi am făcut stretching, test anti-doping, apoi am fost să mănânc, se făcuse deja 11. Am fost la masaj și m-am culcat destul de târziu. Exact așa am sărbătorit, adică deloc”. 

Așadar, joi seară David Popovici a intrat din nou în bazin, concurând în prima semifinală din proba de 200 de metri liber de la Europenele de la Paris și luând startul de pe culoarul cu numărul 5. În condițiile în care Matthew Richards s-a retras din competiție încă dinainte de serii, principalii competitori ai românului au fost James Guy și Lukas Martens.

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Când are David Popovici finala la 200 de metri liber și cine transmite la TV

David Popovici a reușit deci să se califice în finala probei de 200 de metri liber de la Campionatele Europene de la Paris, cu un timp de 1:44.56, cel mai bun din semifinale. Astfel, în finală românul va intra în bazin pe culoarul favoritului, cel cu numărul 4. Cursa pentru medalii se va desfășura vineri seară, cu începere de la ora României 19:36, și va putea fi urmărită în direct la TV pe canalele TVR 1 și TVR Sport. 

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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