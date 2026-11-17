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Naționala României a terminat pe ultimul loc în Grupa 4 din Divizia B a Ligii Națiunilor și va juca o dublă de baraj pentru a evita retrogradarea în Divizia C. Tragerea la sorți a barajelor de menținere/promovare din Liga Națiunilor 2026/2027 va avea loc vineri, 20 noiembrie, la Nyon (Elveția), cu începere de la ora 13:00, ora României.

Când are loc tragerea la sorți a barajelor din Liga Națiunilor

Tragerea la sorți este una foarte importantă. Va stabili confruntările din primăvară în urma cărora se vor decide ligile în care vor evolua naționalele în ediția viitoare. Mai exact, vorbim despre o „dublă” stabilită pe 25 și 30 martie 2027, cu prima manșă organizată pe terenul echipei din liga superioară.

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Mai exact, vor fi patru dueluri între cele mai slab clasate echipe de pe locul 3 și cele mai bine două clasate de pe locul 4 din Liga A și locurile 2 din Liga B. De asemenea vor fi patru jocuri între locurile 4 din Liga B și locurile 2 din Liga C.

De asemenea, prin această tragere la sorți se vor stabili și duelurile din sferturile de finală ale Ligii Națiunilor 2026/2027, care se vor disputa tot în dublă manșă, pe 25 și 30 martie 2027.

Formatul Ligii Națiunilor din ediția 2028/2029 se modifică radical. Competiția va avea doar trei ligi, fiecare cu câte 18 echipe. În urma barajelor din luna martie se vor stabili componențele celor trei eșaloane.

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Posibilii adversari ai României în barajul din luna martie

România a încheiat Grupa 4 din Liga B pe locul patru, în spatele Suediei, Bosniei-Herțegovina și Poloniei, și împotriva unei formații clasate pe locul secund în grupele din Liga C. Pentru că vine dintr-o ligă superioară, România va juca primul meci pe teren propriu, pe 25 martie. Cinci zile mai târziu, va avea loc returul. În urma desfășurării tuturor partidelor din grupele Ligii C, cele patru națiuni care vor fi prezente la baraj sunt:

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Belarus

Cipru

Insulele Feroe

Estonia.

împotriva oricărui adversar îi va fi scos în cale. În același clasament, Belarus este pe locul 94, Estonia pe 117, Insulele Feroe pe 122, iar Cipru pe 127.

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Iată care sunt și celelalte trei echipe din Liga B care vor fi prezente în barajul pentru menținerea în această ligă, în luna martie, alături de România: