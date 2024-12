Când are loc tragerea la sorți a barajului pentru Campionatul Mondial de handbal feminin 2025. Pe cine poate întâlni România

România a terminat pe locul 11 la Euro 2024. au făcut un turneu bun, având în vedere schimbul de generații și tinerețea echipei. „Tricolorele” urmează să își afle adversarele pentru barajul la Campionatul Mondial de handbal feminin din 2025.

Când are loc tragerea la sorți a barajului pentru Campionatul Mondial de handbal feminin 2025

Tragerea la sorți a barajului pentru Campionatul Mondial de handbal feminin 2025 a fost programat la finalul acestui an. Duminică, 15 decembrie, România își va afla adversarele din prima fază a calificărilor pentru turneul de anul viitor.

, “tricolorele” au strâns prestații bune care dau speranță pentru turneele viitoare. Elevele lui Florentin Pera au jucat de la egal la egal cu favoritele Franța, Suedia și Ungaria, însă au reușit să obțină doar o victorie din cele 3 dueluri.

, însă cu schimbul de generații și cu tinerețea lor, “tricolorele” au dat dovadă de multă ambiție și determinare, dar și de faptul că nu sunt temătoare în fața niciunui adversar.

România a reușit până la cele patru meciuri menționate mai sus să termine pe locul secund cu două victorii în grupa preliminară B, unde Muntenegru a fost lider, iar pe locurile 3 și 4 s-au clasat Cehia și Serbia.

Pe cine poate întâlni România la Mondialul din 2025

Datorită calificării în grupele principale, “tricolorele” vor fi cap de serie pentru mondialul care se va desfășura în Germania și Olanda, în perioada 26 noiembrie – 14 decembrie 2025.

Astfel că cele mai importante echipe naționale pe care România le poate întâlni la baraj sunt Serbia, Croaţia sau Portugalia. Pe lângă acestea, “tricolorele” vor mai putea da peste: Macedonia de Nord, Ucraina, Slovacia, Croația, Serbia, Portugalia, Turcia, Israel, Kosovo, Lituania sau Italia.

Barajul pentru Campionatul Mondial de handbal feminin din 2025 se va disputa în două manșe. Pe 9 și 10 aprilie primul tur, iar pe 12 și 13 aprilie al doilea tur.

17 echipe sunt deja calificate la mondialul din Germania și Olanda, iar în urma barajului vor fi aliniate la start 32 de echipe naționale de handbal feminin.

Germania (gazdă), Olanda (gazdă), Franța (deținătoarea trofeului), Ungaria (semifinalistă Euro), Norvegia (semifinalistă Euro), Argentina, Brazilia, Uruguay, Angola, Tunisia, Senegal, Egipt, Coreea de Sud, Japonia, Iran, Kazahstan şi SUA sunt deja echipele calificate.

Florentin Pera, reacție după ce România și-a încheiat parcursul la Campionatul European

“Eu consider că echipa națională a României s-a autodepășit la acest Campionat European. Am avut jocurile din grupe foarte bune, am obținut o victorie extraordinară în fața Suediei. Din păcate, în cele două jocuri cu Ungaria și Polonia n-am mai fost la același nivel.

Am avut 20 de minute bune cu Ungaria, astăzi 30 de minute au fost ok. Nu am putut ține ritmul apoi. Am căutat soluții, ne-am dorit mult să câștigăm pentru toți suporterii care ne-au susținut. Poate am fi meritat să încheiem cu o victorie, pentru tot ce am făcut la Euro.

Am plecat cu șanse foarte mici, ne-am realizat obiectivul propus, dar mereu îți dorești mai mult. Noi ne-am dorit să încheiem cu o victorie. Astăzi, Polonia ne-a fost superioară din punct de vedere fizic în partea secundă. Nu am reușit să întoarcem rezultatul.

Eu cred că echipa națională a luptat, a avut atitudine în foarte multe momente. S-a autodepășit, dar astăzi suntem dezamăgiți. Cred că am avut anumite situații bune astăzi, am ratat două aruncări de la 7 metri. În apărare nu am mai fost suficient de grupați, nu am avut aceeași agresivitate. Am lăsat prea multe spații. În partea secundă am și riscat. Poate, pe final, dacă am fi venit la două goluri, puteam obține ceva!”, a spus selecționerul Florentin Pera după meciul cu Polonia.