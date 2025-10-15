Când are loc tragerea la sorți a grupelor CM 2026. S-au stabilit data și ora exactă. Vine sau nu Donald Trump la ceremonie?

Se știa deja de ceva timp că tragerea la sorți a grupelor pentru Cupa Mondială din 2026 din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic se va desfășura pe data de 5 decembrie 2025 la Washington DC, capitala SUA.

ADVERTISEMENT

La ce oră începe tragerea la sorți a grupelor de la CM 2026 de la Washington DC de pe data de 5 decembrie 2025

Ulterior, au fost oferite și detaliile referitoare la ora la care va începe ceremonia organizată de FIFA. Potrivit cunoscutului jurnalist italian Fabrizio Romano, s-a stabilit ca evenimentul să debuteze la ora 18:00 a Europei Centrale, adică la ora României 19:00.

La ceremonie este așteptat și , chiar dacă până în prezent nu a fost făcut un anunț oficial în acest sens dinspre Casa Albă sau dinspre FIFA. Pe de altă parte însă, el are de ceva timp o relație foarte bună cu Gianni Infantino, președintele forului internațional, bineînțeles tocmai prin prisma acestei organizări a Cupei Mondiale de către SUA, în colaborare cu Mexic și Canada.

ADVERTISEMENT

Donald Trump este așteptat la tragerea la sorți a CM 2026

De altfel, cei doi chiar au făcut împreună în august anunțul referitor la data și locul organizării tragerii la sorți. Mai mult, evenimentul va avea loc la Kennedy Center din Washington DC, sală de evenimente care este deținută chiar de către Donald Trump.

În plus, în vara acestui an, tot în Statele Unite s-a desfășurat și Campionatul Mondial al Cluburilor, o altă competiție organizată de FIFA, iar președintele american a fost prezent la finala Chelsea – PSG 3-0 și chiar a fost cel care le-a înmânat trofeul câștigătorilor, „furând” toată atenția în acele momente și fiind destul de aspru criticat în spațiul public internațional pentru această chestiune. Așadar, în baza acestor chestiuni, pare destul de probabil ca Trump să fie prezent și la această tragere la sorți a grupelor de la CM 2026.

ADVERTISEMENT

În urma acestei trageri la sorți, cele 48 de echipe naționale calificate vor fi împărțite în 12 grupe de câte 4. Interesant însă de remarcat este că la momentul împărțirii nu se vor cunoaște toate participantele la turneul final. Asta pentru că ultimele echipe calificate se vor afla abia în primăvară, atunci când se vor disputa mai multe meciuri de baraj, inclusiv în Europa, aici fiind vorba despre acele dueluri rezultate în baza rezultatelor obținute de diferite naționale în cea mai recentă ediție de Nations League.

ADVERTISEMENT

Cum poate România să ajungă la Cupa Mondială

Cum este și cazul României de altfel. În scenariul foarte probabil în acest moment în care „tricolorii” nu își vor câștiga grupa din preliminarii, ei vor disputa în martie 2026 două meciuri de baraj, semifinală și finală practic, într-o singură manșă.

Adversarele din aceste partide vor fi alocate în urma unei alte trageri la sorți, la care echipele vor fi incluse în mai multe urne, ținându-se cont de mai multe aspecte, , cum ar fi poziția ocupată la finalul preliminariilor sau locul din acel moment din clasamentul FIFA.