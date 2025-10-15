Sport

Când are loc tragerea la sorți a grupelor CM 2026. S-au stabilit data și ora exactă. Vine sau nu Donald Trump la ceremonie?

Când a fost programată și unde are loc marea tragere la sorți a grupelor Cupei Mondiale 2026. Donald Trump este așteptat la eveniment.
Gabriel-Alexandru Ioniță
15.10.2025 | 07:30
Cand are loc tragerea la sorti a grupelor CM 2026 Sau stabilit data si ora exacta Vine sau nu Donald Trump la ceremonie
ULTIMA ORĂ
Donald Trump și trofeul Cupei Mondiale. Foto: colaj Fanatik / Hepta

Se știa deja de ceva timp că tragerea la sorți a grupelor pentru Cupa Mondială din 2026 din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic se va desfășura pe data de 5 decembrie 2025 la Washington DC, capitala SUA.

ADVERTISEMENT

La ce oră începe tragerea la sorți a grupelor de la CM 2026 de la Washington DC de pe data de 5 decembrie 2025

Ulterior, au fost oferite și detaliile referitoare la ora la care va începe ceremonia organizată de FIFA. Potrivit cunoscutului jurnalist italian Fabrizio Romano, s-a stabilit ca evenimentul să debuteze la ora 18:00 a Europei Centrale, adică la ora României 19:00.

La ceremonie este așteptat și președintele american Donald Trump, chiar dacă până în prezent nu a fost făcut un anunț oficial în acest sens dinspre Casa Albă sau dinspre FIFA. Pe de altă parte însă, el are de ceva timp o relație foarte bună cu Gianni Infantino, președintele forului internațional, bineînțeles tocmai prin prisma acestei organizări a Cupei Mondiale de către SUA, în colaborare cu Mexic și Canada.

ADVERTISEMENT

Donald Trump este așteptat la tragerea la sorți a CM 2026

De altfel, cei doi chiar au făcut împreună în august anunțul referitor la data și locul organizării tragerii la sorți. Mai mult, evenimentul va avea loc la Kennedy Center din Washington DC, sală de evenimente care este deținută chiar de către Donald Trump.

În plus, în vara acestui an, tot în Statele Unite s-a desfășurat și Campionatul Mondial al Cluburilor, o altă competiție organizată de FIFA, iar președintele american a fost prezent la finala Chelsea – PSG 3-0 și chiar a fost cel care le-a înmânat trofeul câștigătorilor, „furând” toată atenția în acele momente și fiind destul de aspru criticat în spațiul public internațional pentru această chestiune. Așadar, în baza acestor chestiuni, pare destul de probabil ca Trump să fie prezent și la această tragere la sorți a grupelor de la CM 2026.

ADVERTISEMENT
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când...
Digi24.ro
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite cardurile

În urma acestei trageri la sorți, cele 48 de echipe naționale calificate vor fi împărțite în 12 grupe de câte 4. Interesant însă de remarcat este că la momentul împărțirii nu se vor cunoaște toate participantele la turneul final. Asta pentru că ultimele echipe calificate se vor afla abia în primăvară, atunci când se vor disputa mai multe meciuri de baraj, inclusiv în Europa, aici fiind vorba despre acele dueluri rezultate în baza rezultatelor obținute de diferite naționale în cea mai recentă ediție de Nations League.

ADVERTISEMENT
S-a terminat: divorțul anului în România! E hotărâtă și nu mai dă înapoi
Digisport.ro
S-a terminat: divorțul anului în România! E hotărâtă și nu mai dă înapoi

Cum poate România să ajungă la Cupa Mondială

Cum este și cazul României de altfel. În scenariul foarte probabil în acest moment în care „tricolorii” nu își vor câștiga grupa din preliminarii, ei vor disputa în martie 2026 două meciuri de baraj, semifinală și finală practic, într-o singură manșă.

Adversarele din aceste partide vor fi alocate în urma unei alte trageri la sorți, la care echipele vor fi incluse în mai multe urne, ținându-se cont de mai multe aspecte, inclusiv pentru a se stabili dacă România va juca pe teren propriu sau în deplasare, cum ar fi poziția ocupată la finalul preliminariilor sau locul din acel moment din clasamentul FIFA.

ADVERTISEMENT
Brazilia s-a făcut de râs după ce a condus cu 2-0 la pauză,...
Fanatik
Brazilia s-a făcut de râs după ce a condus cu 2-0 la pauză, iar adversarii au scris istorie. Dezastru pentru Carlo Ancelotti
Echipa fotbalistului din SuperLiga s-a calificat la Cupa Mondială fără să primească gol!...
Fanatik
Echipa fotbalistului din SuperLiga s-a calificat la Cupa Mondială fără să primească gol! Revenire de senzație la turneul final după o absență de 12 ani
Cosmin Olăroiu nu a avut milă, după ce a ratat calificarea directă la...
Fanatik
Cosmin Olăroiu nu a avut milă, după ce a ratat calificarea directă la Mondial și va fi nevoit să joace baraj: „Nu este corect!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Ioana și Ilie Năstase divorțează: 'Am plâns când a vândut casa din Dorobanți'
iamsport.ro
Ioana și Ilie Năstase divorțează: 'Am plâns când a vândut casa din Dorobanți'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!