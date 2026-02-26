Când are loc tragerea la sorți pentru optimile UEFA Europa League. Cu cine poate juca Ionuț Radu, singurul român rămas în competiție

ADVERTISEMENT

Vineri, 27 februarie, de la ora 14:00, vom știi cum va arăta tabloul complet din optimile UEFA Europa League. 16 echipe luptă pentru marele trofeu. La tragerea la sorți de la Nyon se vor stabili inclusiv împerecherile din sferturi și din semifinale.

Tragere la sorți optimi UEFA Europa League. Cine transmite la TV și cum să vezi tragerea live stream

Cele 8 formații calificate direct din faza principală vor juca cu una care a trecut de play-off-ul UEFA Europa League. La finalul tragerii la sorți, echipele vor știi inclusiv traseul pe care îl vor avea în drumul spre finala din 20 mai, de la Istanbul.

Tragerea la sorți a optimilor Ligii Europa are loc vineri, 27 februarie, la Nyon. Ea va începe la ora 14:00 și va fi transmisă în format live text pe site-ul FANATIK. Cele mai importante informații sunt pe FANATIK.RO, iar extragerea poate fi urmărită live stream pe site-ul , dar și la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cum s-au calificat Nottingham, Stuttgart și Celta Vigo în optimi

Ferencvaros a reușit să se întoarcă scorul în fața lui Ludogorets și s-a calificat mai departe cu 3-2 la general. Deși Celtic s-a impus în deplasarea de la Stuttgart, nemții trec mai departe grație rezultatului din tur, 4-1, la general fiind 4-2.

Lille a făcut o „remontada” în fața lui Steaua Roșie Belgrad și s-a calificat după un gol marcat în prelungiri. Emoțiile au atins cote înalte în Plzen – Panathinaikos, grecii trecând mai departe după loviturile de departajare.

Bologna a câștigat și returul cu Brann și are biletele asigurate pentru optimi. PAOK-ul pregătit de Răzvan Lucescu a fost eliminat de către Celta Vigo, acolo unde Andrei Radu se află în poartă.

Deși a dus meciul în prelungiri, Dinamo Zagreb a fost eliminată de Genk, belgieni profitând de rezultatul din tur. Fenerbahce a învins-o pe Nottingham la două goluri diferență, însă 3-0 din tur a făcut ca pădurarii să treacă mai departe.

Care sunt cele mai bune 8 echipe din UEFA Europa League, calificate direct în optimi

Primele opt echipe clasate la finalul fazei ligii din și vor intra fără emoții la tragerea la sorți. Este vorba despre Lyon, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Freiburg și AS Roma, formații care au evitat astfel barajul eliminatoriu.

În urma play-off-ului, în optimi s-au calificat: Lille, Celta Vigo, Nottingham Forest, Genk, Panathinaikos, Stuttgart, Ferencvaros și Bologna.

Care sunt posibilele adversare pentru Lyon, AS Roma și Braga în optimile Europa League. Variantele accesibile și adversarii de coșmar

poate programa câteva dueluri care pot fi oricând finala celei de-a doua competiții europene intercluburi. Sorții ar putea aduce „duble” de foc precum Lyon – Celta Vigo, Real Betis – Fenerbahce sau AS Roma – Bologna.

Celta Vigo, cu Ionuț Radu în poartă, poate da peste Lyon sau Aston Villa . Oricare dintre cele două echipe ar pica, „dubla” din optimi se anunță a fi una extrem de grea.

Împerecherile arată astfel:

Ferencvaros (12) – Porto (5) / Braga (6)

Panathinaikos (20) – Midtjylland (3) / Real Betis (4)

Genk (9) – Freiburg (7) / AS Roma (8)

Celta Vigo (16) – Lyon (1) / Aston Villa (2)

Stuttgart (11) – Braga (6) / Porto (5)

Nottingham (13) – Real Betis (4) / Midtjylland (3)

Bologna (10) – AS Roma (8) / Freiburg (7)

Lille (18) – Aston Villa (2) / Lyon (1)

Când se vor juca meciurile din optimi. Programul Europa League

Optimile Europa League sunt programate în sistem tur-retur. Prima manșă se va juca pe 12 martie, urmând ca meciurile decisive să aibă loc pe 19 martie 2026. Tragerea la sorți pentru optimile Europa League este programată pentru vineri, 27 februarie, începând cu ora 14:00.

Cine transmite la TV meciurile din UEFA Europa League

Orice meci din Europa League se transmite la TV pe canalele Digi Sport și Prima Sport. Cele două posturi difuzează și partidele din fazele eliminatorii: optimi, sferturi, semifinale și finală.

Meciurile din optimile de finală ale Champions League League se joacă pe 12 și 19 martie, sferturile pe 9 și 16 aprilie, semifinalele pe 30 aprilie 7 mai. Marea finală este programată pentru 20 mai, pe Beșiktaș Tupras, din Istanbul.

Reacții după tragerea la sorți din optimi Europa League

Cele mai importante reacții ulterioare tragerii la sorți vor fi pe FANATIK. Ce spun protagoniștii despre meciurile din optimi, dar și programul până în finală, găsiți pe site-ul nostru.

Live Blog: Urmărește în timp real tragerea la sorți pentru optimile UEFA Europa League

Urmărește în timp real tragerea la sorți a Europa League pe FANATIK.RO. Aici afli în direct care sunt toate meciurile programate în optimi, dar și ce traseu au echipele de pe continent în drumul spre finala de pe Beșiktaș Tupras.