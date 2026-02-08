Când dă Curtea Constituţională decizia finală pentru „legea Novak”! Cluburile sportive din România aşteaptă cu înfrigurare decizia

ADVERTISEMENT

„Legea Novak” care prevede ca la sporturile de echipă fiecare formaţie să aibă minimum 40% sportivi români a fost votată în Parlament, dar p .

Verdict pentru „Legea Novak” pe 4 martie!

Curtea Constituţională a amânat luarea unei decizii şi a stabilit ca pe data de 4 martie să discute sesizarea de neconstituţionalitate a preşedintelui Nicuşor Dan. Din informaţiile FANATIK, la aceeaşi dată este aşteptat un verdict privind „Legea Novak”.

Cluburile sportive din fotbal şi nu numai aşteaptă cu înfrigurare o decizie privind această iniţiativă legislativă, care, dacă va intra în vigoare, va stârni o adevărată revoluţie, mai ales în campionatele de fotbal şi handbal, unde numărul jucătorilor străini este mare.

Votată cu majoritate largă în Camera Deputaţilor, oprită de preşedintele Nicuşor Dan!

în Camera Deputaţilor, cu 239 de voturi pentru, din cei 282 de deputați prezenți, însă, în luna decembrie, preşedintele Nicuşor Dan a făcut o sesizare către CCR pe care a explicat-o într-o postare pe reţelele de socializare:

„Am trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra legii care impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă, în competițiile naționale oficiale, să fie sportivi români.

Susțin ferm obiectivul de a încuraja și dezvolta sportul românesc, de a sprijini tinerii sportivi și de a investi în formarea lor. Aceste scopuri sunt legitime și necesare. Totuși, ele trebuie realizate cu respectarea Constituției României și a dreptului Uniunii Europene, la care România este parte.

Legea adoptată de Parlament încalcă principiul nediscriminării și libera circulație a lucrătorilor, consacrate atât de Constituție, cât și de tratatele europene, prin raportarea directă la cetățenia sportivilor.

În plus, legea afectează dreptul la muncă, prin limitarea accesului sportivilor europeni la competițiile naționale. Totodata, nu respectă cerințele de calitate și claritate a legii, inclusiv prin stabilirea unor sancțiuni contravenționale care depășesc cadrul general prevăzut de legislația în vigoare, fără o derogare expresă.

Experiența altor state europene și regulamentele UEFA arată că sprijinirea sportivilor formați local se poate face eficient fără criterii bazate pe cetățenie, ci prin investiții în academii, centre de juniori și programe de formare”, se arată în comunicatul lui Nicuşor Dan.

Granzii din SuperLiga, petiţie adresată preşedintelui Nicuşor Dan

Majoritatea echipelor din SuperLiga au criticat această iniţiativă legislativă. Ba mai mult, şapte dintre aceste echipe au semnat o petiţie pe care au transmis-o prin intermediul lui Ionuţ Stroe, fostul ministru al Sportului, preşedintelui Nicuşor Dan prin care i se cere stoparea acestei legi.

Au semnat această petiţie: preşedintele CA Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, preşedintele clubului CFR Cluj, Iuliu Mureşan, preşedintele FC Dinamo, Andrei Nicolescu, preşedintele CA al FCSB, Mihai Stoica, preşedintele clubului Oţelul Galaţi, Cristian Munteanu, patronul echipei FC Botoşani, Valeriu Iftime, acţionarul majoritar al FC Rapid, Dan Şucu, directorul general al CSM Bucureşti, Iulian Pâslaru, şi fostul arbitru internaţional şi preşedinte al CFR Cluj, Cristian Balaj.