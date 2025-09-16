Când debutează Adrian Mazilu la Dinamo! Zeljko Kopic e convins de atacantul transferat de la Brighton: „Va face diferenţa!”

, însă fostul jucător al Farului nu este apt de joc, aflându-se în continuare într-un proces de recuperare după accidentarea gravă care l-a ținut în afara gazonului timp de peste un an. Antrenorul „câinilor”, Zeljko Kopic, a analizat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA situația în care se află fotbalistul.

Zeljko Kopic a vorbit despre revenirea lui Adrian Mazilu pe gazon

Zeljko Kopic a comentat situația în care se află momentan . „Face antrenamente individual, nu știu când va fi pregătit să joace. Nu ne putem asuma vreun risc în privința lui.

Trebuie să îl pregătim în cel mai bun mod, să avem grijă ca el să fie în parametrii pe care noi îi dorim. (n.r. două luni de zile ar fi o perioadă realistă să revină pe gazon?) Sper, dar nu pot face promisiuni, totul depinde de procesul de antrenament. Două luni ar putea fi o perioadă realistă”, a transmis tehnicianul croat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

„Poate Adrian Mazilu să facă diferența?” Răspunsul lui Zeljko Kopic

Antrenorul lui Dinamo a vorbit și despre calitățile lui . „Când analizez potențialul ofensiv al oricărui jucător, tot timpul urmăresc dacă poate să facă diferența în ultimele două treimi ale terenului.

Încerc să îmi dau seama dacă este un jucător care se bazează pe tehnică atunci când driblează sau dacă se folosește de partea fizică pentru a dribla. Mazilu este un jucător care se bazează pe ambele aspecte, e foarte bun din punct de vedere fizic, e foarte rapid și are abilități cu mingea la picior, e la un nivel bun și din punct de vedere tehnic.

Din punctul meu de vedere, are un potențial similar cu cel al lui Musi sau Cîrjan, e la acel nivel, nu contează perioada dificilă prin care a trecut din cauza accidentării. Cred că la Dinamo își va arăta potențialul, îl vom aduce la nivelul unde merită să fie datorită talentului său. (n.r. poate să facă diferența?) Absolut”, a declarat Zeljko Kopic în exclusivitate pentru FANATIK.

