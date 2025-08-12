Când debutează Dennis Man la PSV!? Presa din Olanda a făcut anunțul!

Dennis Man e gata de o nouă aventură. Fotbalistul a fost cumpărat de PSV de la Parma pentru aproximativ 9 milioane de euro, iar presa din Olanda a anunțat când ar putea să-și facă debutul.

Dennis Man merge la PSV! Când ar putea debuta la noua echipă

După un sezon complicat, în care Dennis Man a avut puține realizări în Serie A, fotbalistul a decis că e momentul potrivit să schimbe campionatul

Dennis Man a fost cumpărat de gruparea olandeză pentru 9 milioane de euro. Celebrul jurnalist Fabrizio Romano a anunțat încă de acum două zile că părțile au ajuns la un acord, iar acum rămâne doar ca jucătorul să fie prezentat oficial.

Dennis Man, în lot la PSV – Twente. Presa din Olanda a făcut anunțul

Presa din Olanda a anunțat când ar putea debuta Dennis Man la noua sa echipă. Jurnaliștii de la voetbalprimeur.nl scriu că fotbalistul român va fi inclus în lot pentru derby-ul din următoarea etapă cu Twente, iar internaționalul român ar putea prinde câteva minute pe final.

„În cursul acestei săptămâni, s-a confirmat că PSV a ajuns la un acord complet cu Parma pentru transferul lui Man. Internaționalul român, cu 35 de selecții în națională, vine din Italia pentru suma de 7,5 milioane de euro, plus bonusuri. El va semna un contract valabil până în vara lui 2029, la stadionul Philips, conform sursei menționate. Se estimează că Man va face parte din lotul pentru meciul de duminică viitoare, contra celor de la FC Twente.

Man, care și-a dorit foarte mult această mutare, trebuie să îi ofere lui Bosz mai multe opțiuni pe aripi. În prezent, PSV are patru jucători de bandă: Ruben van Bommel, Ivan Perisic, Couhaib Driouech și Esmir Bajraktarevic, dar ultimul nu a beneficiat încă de prea mult timp de joc”, au scris cei de la

În carieră, Dennis Man a mai jucat pentru UTA Arad, FCSB și Parma. Site-urile de specialitate îl evaluează la 10 milioane de euro. Acesta a adunat 35 de selecții la prima reprezentativă a României, pentru care a reușit să înscrie 9 goluri.