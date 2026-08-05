Sport

Când debutează la Rapid noul atacant de 2,5 milioane de euro? Victor Angelescu a făcut anunțul: „Sigur va fi în lot”

Noul atacant al Rapidului a ajuns în România și urmează să facă vizita medicală. Victor Angelescu a dezvăluit când va fi gata de debut în SuperLiga României
Ciprian Păvăleanu
05.08.2026 | 20:43
Cand debuteaza la Rapid noul atacant de 25 milioane de euro Victor Angelescu a facut anuntul Sigur va fi in lot
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Când va debuta noul transfer al Rapidului. Foto: Colaj FANATIK
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Rapid a început bine noul sezon de SuperLiga României alături de Daniel Pancu. Giuleștenii au înregistrat două victorii și o remiză în primele trei meciuri, iar în curând vor primi întăriri. Filip Stojilkovic (26 de ani), atacant împrumutat de la Pisa, urmează să facă vizita medicală și să se alăture clubului.

Când ar putea debuta Filip Stojilkovic la Rapid! Anunțul conducerii

Împrumutul lui Filip Stojilkovic este cea mai răsunătoare mutare a giuleștenilor din această vară. Elvețianul pentru care Pisa plătea 3 milioane de euro în urmă cu doar jumătate de an a retrogradat în Serie B alături de italieni și ar putea fi transferat definitiv de Rapid.

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FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Dan Șucu plătește 500.000 de euro pentru împrumutul elvețianului, însă există o clauză de 1 milion de euro pentru a-l transfera definitiv. Victor Angelescu a dezvăluit că Stojilkovic și-ar putea face debutul chiar în derby-ul cu Dinamo.

„S-au făcut eforturi foarte mari să-l aducem, e împrumut cu clauză de cumpărare, care este destul de mare. Este pe spiritul pe care și-l dorește Pancu, este marcator. A jucat în sezonul trecut Serie A. Se poate asemăna cu Rrahmani. Poate să joace și cu spatele la poartă, este un atacant complet. Acum să vedem cum va arăta în aceste meciuri. Va mai avea și Kodor șanse să joace.

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A făcut pregătirea cu Pisa, dacă nu mă înșel a jucat și în amicale. Astăzi face vizita medicală și cred că îl vom înregistra destul de repede, pentru că este elvețian și nu vor fi probleme. Vă dați seama că nu-l vom pune să joace titular. Nu știu dacă va fi în lot în această etapă (n.r. – UTA – Rapid), dar la următoarea sigur va fi(n.r. – Rapid – Dinamo)”, a declarat Victor Angelescu la Digi Sport 1.

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Ce sume s-au plătit pentru Filip Stojilkovic de-a lungul carierei sale

Filip Stojilkovic are 26 de ani, însă până la această vârstă s-au plătit deja 6 milioane de euro pentru transferurile sale, fără să luăm în calcul pachetul ce o poate costa pe Rapid 1,5 milioane de euro. Nemții de la Darmstadt și italienii de la Pisa au plătit cel mai mult pentru serviciile sale, însă elvețianul nu a confirmat pentru niciuna dintre aceste două echipe.

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Darmstadt plătea 2 milioane de euro pentru a-l transfera de la Sion, iar el a marcat doar 3 goluri în 24 de partide, în timp ce Pisa a dat 3 milioane de euro pentru a-l lua în iarna lui 2026 de la Cracovia, iar în 13 meciuri de Serie A nu a avut nicio contribuție decisivă.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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