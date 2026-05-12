Când decide Gigi Becali noul antrenor de la FCSB! S-a aflat data exactă. Exclusiv

FCSB a rămas fără antrenor principal după plecarea lui Mirel Rădoi, iar echipa a fost condusă la ultimele trei partide din play-out de tandemul Alin Stoica-Lucian Filip. Campioana este în continuare în căutarea unui nou antrenor, care să conducă echipa la barajul pentru Conference League. Mihai Stoica (61 de ani) a dezvăluit în cadrul emisiunii MM LA FANATIK care este data la care Gigi Becali (67 de ani) va lua decizia cu privire la noul tehnician.
Mihai Stoica a anunțat că Gigi Becali va decide pe 21 mai ce antrenor va numi la FCSB, principala variantă fiind în continuare o revenire a lui Elias Charalambous pe banca tehnică. „(n.r. ce se întâmplă cu antrenorul?) Nu am absolut nici cea mai vagă idee. Gigi a zis că pe 21 decide. Până pe 21 stăm și așteptăm. (n.r. nu e târziu?) Pentru mine e târziu și ieri, dar nu decid eu.
(n.r. primul telefon e la Charalambous, nu s-a schimbat nimic) Da. (n.r. 21 va fi ziua magică) Da. Poate că o leagă și cu faptul că e o sărbătoare importantă în ortodoxie (n.r. Sfinții Constantin și Elena), n-am idee. Chiar n-am nici cea mai vagă idee”, a declarat președintele Consiliului de Administrație de la FCSB la MM LA FANATIK. Acesta a vorbit în cadrul emisiunii și despre situația portarului Matei Popa, accidentat în duelul cu Unirea Slobozia.
Semifinala barajului pentru Conference League, pe care FCSB o va disputa pe teren propriu contra celor de la FC Botoșani, se va disputa în weekend-ul 23-24 mai, așadar noul antrenor nu va avea foarte mult timp pentru a pregăti jocul în cazul în care Gigi Becali va lua decizia pe 21 mai. Până atunci, FCSB va mai disputa un meci în play-out, luni, 18 mai, la Sibiu contra lui Hermannstadt.
Dacă o va învinge pe FC Botoșani în semifinală, FCSB se va califica în ultimul act, unde ar juca pe terenul echipei clasate pe locul 4 în play-off. Cel mai probabil, va fi vorba despre marea rivală a „roș-albaștrilor”, Dinamo, care ocupă momentan această poziție, ceilalți adversari posibili fiind CFR Cluj sau Rapid. Programată inițial duminică, 31 mai, finala se va disputa vineri, 29 mai, aspect confirmat recent de FRF.