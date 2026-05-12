Sport

Când decide Gigi Becali noul antrenor de la FCSB! S-a aflat data exactă. Exclusiv

Mihai Stoica a dezvăluit că Gigi Becali a decis data la care va lua decizia cu privire la noul antrenor al celor de la FCSB. Când se va întâmpla, de fapt, acest lucru.
Bogdan Mariș
12.05.2026 | 13:50
Cand decide Gigi Becali noul antrenor de la FCSB Sa aflat data exacta Exclusiv
breaking news
Când decide Gigi Becali (67 de ani) noul antrenor de la FCSB! Mihai Stoica a anunțat data exactă. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB a rămas fără antrenor principal după plecarea lui Mirel Rădoi, iar echipa a fost condusă la ultimele trei partide din play-out de tandemul Alin Stoica-Lucian Filip. Campioana este în continuare în căutarea unui nou antrenor, care să conducă echipa la barajul pentru Conference League. Mihai Stoica (61 de ani) a dezvăluit în cadrul emisiunii MM LA FANATIK care este data la care Gigi Becali (67 de ani) va lua decizia cu privire la noul tehnician.

Când decide Gigi Becali noul antrenor de la FCSB! Mihai Stoica a anunțat data exactă

Mihai Stoica a anunțat că Gigi Becali va decide pe 21 mai ce antrenor va numi la FCSB, principala variantă fiind în continuare o revenire a lui Elias Charalambous pe banca tehnică. (n.r. ce se întâmplă cu antrenorul?) Nu am absolut nici cea mai vagă idee. Gigi a zis că pe 21 decide. Până pe 21 stăm și așteptăm. (n.r. nu e târziu?) Pentru mine e târziu și ieri, dar nu decid eu.

ADVERTISEMENT

(n.r. primul telefon e la Charalambous, nu s-a schimbat nimic) Da. (n.r. 21 va fi ziua magică) Da. Poate că o leagă și cu faptul că e o sărbătoare importantă în ortodoxie (n.r. Sfinții Constantin și Elena), n-am idee. Chiar n-am nici cea mai vagă idee”, a declarat președintele Consiliului de Administrație de la FCSB la MM LA FANATIK. Acesta a vorbit în cadrul emisiunii și despre situația portarului Matei Popa, accidentat în duelul cu Unirea Slobozia.

Când vor avea loc barajele pentru Conference League

Semifinala barajului pentru Conference League, pe care FCSB o va disputa pe teren propriu contra celor de la FC Botoșani, se va disputa în weekend-ul 23-24 mai, așadar noul antrenor nu va avea foarte mult timp pentru a pregăti jocul în cazul în care Gigi Becali va lua decizia pe 21 mai. Până atunci, FCSB va mai disputa un meci în play-out, luni, 18 mai, la Sibiu contra lui Hermannstadt.

ADVERTISEMENT
Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV...
Digi24.ro
Putin și-a scos fosta dirigintă la cină. A venit la volanul unui SUV Aurus să o ia de la hotel

Dacă o va învinge pe FC Botoșani în semifinală, FCSB se va califica în ultimul act, unde ar juca pe terenul echipei clasate pe locul 4 în play-off. Cel mai probabil, va fi vorba despre marea rivală a „roș-albaștrilor”, Dinamo, care ocupă momentan această poziție, ceilalți adversari posibili fiind CFR Cluj sau Rapid. Programată inițial duminică, 31 mai, finala se va disputa vineri, 29 mai, aspect confirmat recent de FRF.

ADVERTISEMENT
Cât a fost
Digisport.ro
Cât a fost "darul" la nunta anului în România. Ce sume au găsit în plicuri Andreea Bălan și Victor Cornea

ANUNȚ FINAL | Când DECIDE Gigi Becali VIITORUL ANTRENOR al FCSB

Dezvăluiri de la antrenamentul oficial al Universității Craiova înaintea finalei Cupei României. Strategia...
Fanatik
Dezvăluiri de la antrenamentul oficial al Universității Craiova înaintea finalei Cupei României. Strategia aplicată de Filipe Coelho
Vești proaste despre Matei Popa, accidentat în FCSB – Unirea Slobozia: „Tatăl lui...
Fanatik
Vești proaste despre Matei Popa, accidentat în FCSB – Unirea Slobozia: „Tatăl lui era disperat. Există șanse să nu mai apere în acest sezon”. Diagnostic oficial. Update exclusiv
Cele mai tari informații înainte de finala U Cluj – Universitatea Craiova direct...
Fanatik
Cele mai tari informații înainte de finala U Cluj – Universitatea Craiova direct de la Sibiu. Uluitor: cât au ajuns să coste biletele pe piața neagră. Exclusiv
Tags:
Parteneri
Legenda Stelei a explicat de ce nu a fost aproape de Helmut Duckadam...
iamsport.ro
Legenda Stelei a explicat de ce nu a fost aproape de Helmut Duckadam în clipele grele ale acestuia: 'Să mă ierte'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!