Când decide Gigi Becali noul antrenor de la FCSB! S-a aflat data exactă. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a rămas fără antrenor principal după plecarea lui Mirel Rădoi, iar echipa a fost condusă la ultimele trei partide din play-out de tandemul Alin Stoica-Lucian Filip. Campioana este în continuare în căutarea unui nou antrenor, care să conducă echipa la barajul pentru Conference League. Mihai Stoica (61 de ani) a dezvăluit în cadrul emisiunii MM LA FANATIK care este data la care Gigi Becali (67 de ani) va lua decizia cu privire la noul tehnician.

Când decide Gigi Becali noul antrenor de la FCSB! Mihai Stoica a anunțat data exactă

Mihai Stoica a anunțat că Gigi Becali va decide pe 21 mai ce antrenor va numi la FCSB, principala variantă fiind în continuare o revenire a lui Elias Charalambous pe banca tehnică. „(n.r. ce se întâmplă cu antrenorul?) Nu am absolut nici cea mai vagă idee. Gigi a zis că pe 21 decide. Până pe 21 stăm și așteptăm. (n.r. nu e târziu?) Pentru mine e târziu și ieri, dar nu decid eu.

ADVERTISEMENT

(n.r. primul telefon e la Charalambous, nu s-a schimbat nimic) Da. (n.r. 21 va fi ziua magică) Da. Poate că o leagă și cu faptul că e o sărbătoare importantă în ortodoxie (n.r. Sfinții Constantin și Elena), n-am idee. Chiar n-am nici cea mai vagă idee”, a declarat președintele Consiliului de Administrație de la FCSB la MM LA FANATIK. .

Când vor avea loc barajele pentru Conference League

Semifinala barajului pentru Conference League, pe care FCSB o va disputa pe teren propriu contra celor de la FC Botoșani, se va disputa în weekend-ul 23-24 mai, așadar noul antrenor nu va avea foarte mult timp pentru a pregăti jocul în cazul în care Gigi Becali va lua decizia pe 21 mai. Până atunci, FCSB va mai disputa un meci în play-out, luni, 18 mai, la Sibiu contra lui Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

Dacă o va învinge pe FC Botoșani în semifinală, FCSB se va califica în ultimul act, unde ar juca pe terenul echipei clasate pe locul 4 în play-off. Cel mai probabil, va fi vorba despre marea rivală a „roș-albaștrilor”, Dinamo, care ocupă momentan această poziție, ceilalți adversari posibili fiind CFR Cluj sau Rapid. Programată inițial duminică, 31 mai, .

ADVERTISEMENT