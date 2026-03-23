Când e așteptat Dennis Politic să revină pe gazon. Anunțul făcut de Hermannstadt: „O să ne ajute foarte mult”

Dennis Politic, jucătorul celor de la Hermannstadt, împrumutat de la FCSB, este aproape de revenirea pe gazon, asta după ce s-a accidentat la duelul cu UTA, din prima rundă a play-out-ului.
Mihai Alecu
23.03.2026 | 16:51
Claudiu Rotar, acționarul de la Hermannstadt, a vorbit despre situația lui Politic. Foto: Sport Pictures
Hermannstadt a reușit o victorie importantă în ultima etapă, 3-0, contra celor de la FC Botoșani, iar trupa condusă de Dorinel Munteanu speră să evite locurile de baraj pentru a nu avea emoții la finalul sezonului. Veștile bune pentru formația sibiană nu se opresc aici, iar Dennis Politic, unul dintre jucătorii importanți, e aproape de revenirea pe teren.

Dennis Politic e aproape de revenirea pe gazon. Anunțul făcut de Hermannstadt

Unul dintre acționarii de la Hermannstadt, Claudiu Rotar, a vorbit despre situația lui Dennis Politic, jucătorul sibienilor care e împrumutat de la FCSB, cel care a ieșit accidentat din partida cu UTA, pierdută cu 3-2. Atacantul a acuzat probleme medicale și a fost înlocuit după doar 19 minute de joc, iar veștile sunt bune pentru fanii echipei sibiene. Fotbalistul e așteptat pe teren după pauza internațională.

„Dennis Politic a fost accidentat, din păcate. O să revină după pauza competițională, va fi apt. Fără probleme. Este un fotbalist foarte talentat și pe noi o să ne ajute foarte mult, o să vedeți. Doar să fie disponibil. FCSB o să joace pentru primul loc, ca să prindă cupele europene. Vor fi meciuri disputate cu noi. (n.r. dacă Dennis Politic poate juca împotriva FCSB-ului) Acum nu știu să vă spun detalii din contract, dar cred că nu va juca.

Noi când dăm jucători împrumut, punem această clauză. Nu e normal să joace împotriva cluburilor de care aparțin. Poate se întâmplă să greșească și apoi apar discuții. Așa că mai bine evităm. Este doar un meci. Indiferent dacă scrie sau nu în contract, nu îl lăsăm pe Politic să joace. Mai bine stăm departe de aceste lucruri”, a spus Claudiu Rotar pentru Digi Sport.

Dennis Politic ar urma să primească noi șanse la FCSB

Dennis Politic urmează să se întoarcă la FCSB în vară, iar jucătorul luat de la Dinamo ar urma să primească noi șanse pentru a-și arăta valoarea, conform spuselor lui Mihai Stoica. În primele sale luni la trupa roș-albastră a fost folosit de multe ori de pe banca de rezerve, iar impactul pe care l-a avut a fost unul limitat și din această cauză.

„Există fotbalişti care se potrivesc la o echipă, pe un anumit stil de joc, într-un anumit ambient. Care este misterul pentru care Eden Hazard nu s-a impus la Real Madrid, în afară de faptul că s-a îngrăşat? Eu nu găsesc explicaţii. Politic a primit şanse la FCSB. El ne-a ajutat pe parcurs. A intrat cu Drita, a scos penalty, a dat un gol în deplasare în Kosovo, a marcat un gol care putea deveni important la Sibiu.

Există speranţe legate de Dennis Politic. Are certe calităţi, dar şi la Dinamo avea probleme fizice: a avut patru rupturi. Eu i-am spus lui Gigi, dar el a ţinut să-l ia. Atunci ajunsese la echipa naţională. Era uşor de remarcat la Dinamo”,  a spus Mihai Stoica, recent.

