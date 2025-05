„Când eram tânăr eram imbecil!”. Alex Chipciu dezvăluie ce relație are cu Marius Șumudică și care au fost cauzele dezastrului din Giulești

Alex Chipciu, cunoscut ca un susținător convins al FCSB, a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK ce tip de relație are cu rapidistul Marius Șumudică. Căpitanul Universității Cluj a spus că Șumudică l-a îndrumat să se transfere de la Brașov, unde i-a fost antrenor, în 2012.

Mai mult decât atât, Marius Șumudică a încercat să îl aducă pe Alex Chipciu la Gaziantep și Al Shabab, în perioada în care pregătea formațiile respective. Polivalentul fotbalist, mijlocaș și fundaș, a subliniat, de asemenea, că la Rapid oricărui tehnician i-ar fi greu din cauza presiunii să îndeplinească obiectivele clubului.

„Pică față de Rapid o aveam când eram mic și față de Dinamo. Acum am învățat să respect echipele de tradiție și suporterii. Au masă mare. Când eram tânăr eram imbecil în declarații! Greșeam foarte mult! Nu, deloc (n.r.- dacă s-a bucurat de concedierea lui Marius Șumudică de la Rapid). Am și declarat după ce au fost momentele acelea. M-a deranjat atunci că a vorbit doar despre noi, după ce a fost faza cu penalty-ul. Chiar dacă a fost penalty, am și spus în vestiar, nu trebuie să ne bucurăm sub nicio formă că am câștigat prin penalty.

Eu am avut o relație lungă cu domnul Șumudică. La Brașov mi-a fost antrenor. M-a direcționat spre FCSB. A vrut să mă ia la Gaziantep, la Al Shabab în Arabia. Nu s-a pus problema la modul că nu o să mai vorbesc cu dumnealui. M-a certat și la CFR Cluj, dar să mă bucur de răul cuiva, niciodată! Și nu a fost doar despre Rapid la momentul acela. A fost despre ce s-a discutat în presă. Nu sunt un om care să țină ranchiună cu nimeni, niciodată. Cred că nu sunt certat cu nimeni. Viața e așa scurtă să mai fiu supărat pe cineva. Și dumnealui reacționează prea spumos uneori.

Poziția lui Chipciu în privința vinei lui Șumudică pentru rezultatele de la Rapid

Nu știu ce să zic (n.r.- despre eșecul lui Marius Șumudică la Rapid). Când a venit la Rapid, nimeni nu se gândea că o să mai prindă Rapidul play-off-ul. Toată lumea zicea că e greu. L-a prins! Dacă ne raportăm la investițiile totale, că Rapid ar trebui să fie mai sus, da! Cu siguranță ar trebui să fie în primele trei echipe la nivel de performanță.

E greu la Rapid și suporterii pun presiune mare. E probabil clubul cel mai greu de gestionat ca presiune. M-aș lega de faptul că a calificat totuși echipa în play-off. Că play-off-ul n-a fost cum trebuie, da, e adevărat. Dar oricine va veni la Rapid cred că va avea o viață grea, pentru că e un club greu de gestionat. Nu m-am bucurat de răul niciunui club.

(n.r.- despre jucătorii care l-au atacat pe Marius Șumudică ) Mie mi-a plăcut să le zic atunci antrenorilor, dacă am ceva cu ei. Nu îmi place să zic după aceea. Așa ar fi mai normal. Poate au fost interpretate și într-un mod diferit. Mă gândeam că Săpunaru o să rămână și o să facă treabă acolo. E rapidist, e idolul tribunelor. Probabil că îi va fi greu oricui la Rapid acum”, a declarat Alex Chipciu, într-un interviu acordat telefonic la .

