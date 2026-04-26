Când face nunta Horațiu Moldovan cu iubita sa. Cântăreața Aza a dat vestea cea mare

Artista Aza Gabriela a vorbit deschis despre momentul în care va ajunge la altar cu Horațiu Moldovan. Frumoasa vedeta a luat pe toată lumea prin surprindere.
Alexa Serdan
26.04.2026 | 21:00
Cand face nunta Horatiu Moldovan cu iubita sa Cantareata Aza a dat vestea cea mare
Aza Gabriela și Horațiu Moldovan sunt un cuplu de aproape 3 ani. Sursa foto: Instagram.com
În decembrie 2025 anunțau că s-au logodit, iar acum urmează pasul decisiv. Cântăreața Aza a dezvăluit când face nunta cu jucătorul de fotbal Horațiu Moldovan cu care are o relație de lungă durată. Cum se înțeleg, de fapt, cei doi.

Horațiu Moldovan și Aza, tot mai aproape de unirea destinelor

Formează un cuplu încă de la finalul lui 2023, iar în urmă cu câteva luni s-au logodit. Cererea în căsătorie a lui Horațiu Moldovan (28 ani) a fost una superbă. În plus, a fost apreciată de cei care îl urmăresc în mediul online. Artista, pe numele real Gabriela Amzaru (27 ani), a fost în culmea fericirii.

Într-un interviu pe care l-a acordat de curând, semifinalista de la Vocea României 2015 a discutat despre următorul pas. Îndrăgita cântăreață a dezvăluit că este tot mai aproape de unirea destinelor cu fotbalistul care evoluează în Spania. Din păcate, distanța o împiedică să facă planuri concrete la ora actuală.

Cu toate acestea, artista își dorește să facă nunta în anii ce vin. Cel mai probabil evenimentul va avea în 2027 sau 2028, povestea lor de dragoste fiind una frumoasă și care rezistă timpului. Vedeta a mai subliniat că amândoi sunt ocupați în prezent și de aceea amână cununia civilă și pe cea religioasă.

„Momentan nu am stabilit nimic concret, nu am fixat nimic, dar ne gândim ca peste un an–doi să facem și nunta. În rest, avem o relație foarte frumoasă, bazată pe respect, susținere și echilibru, asta este cel mai important. Să vedem încotro se îndreaptă și el. 

Dacă pleacă de acolo sau cum se așază lucrurile și pentru mine cu evenimentele. Acum este o perioadă foarte aglomerată pentru mine, iar el știe asta, dar și pentru el este o perioadă aglomerată și puțin stresantă, pentru că trebuie să stabilească unde se duce și cum va proceda”, a spus Aza Gabriela, pentru cancan.ro.

Secretul relației dintre Aza Gabriela și Horațiu Moldovan

Aza Gabriela și Horațiu Moldovan nu au timp să se plictisească unul de celălalt. Locuiesc în țări diferite și acest lucru îi face să se bucure din plin de fiecare moment petrecut împreună. Toate clipele în doi sunt memorabile și îi apropie din ce în ce mai mult.

Sunt conștienți că trebuie să comunice, acesta fiind secretul pe care se bazează. Vorbesc zilnic, indiferent că este dimineață sau seară. În plus, cântăreața are parte de multă susținere din partea internaționalului român, care face numeroase gesturi de afecțiune. În schimb, blondina recunoaște că există gelozii, dar în limite normale.

„Greu nu ne este, pentru că există comunicarea asta între noi și eu cred că este un plus foarte mare. În același timp, și puțină distanță este benefică, pentru că ni se face dor, iar atunci când ne vedem trăim intens momentele — cel puțin eu așa simt. 

Când prind eu timp liber, plec la el. Pentru el este mai greu să plece de acolo, pentru că distanța este destul de mare — stă în zona de nord și zborul este mai complicat, am și escală.

Dar eu, când văd că am două-trei săptămâni libere (ceea ce se întâmplă destul de rar), îmi notez în calendar și plec la el. Și el, când prinde trei zile libere, vine în București — chiar dacă pierde o zi pe drum. Facem sacrificii pentru că ne iubim și credem în relația asta”, a completat Aza Gabriela.

”Probabil de aceea a făcut și pasul de a mă cere în căsătorie”

Probabil de aceea a făcut și pasul de a mă cere în căsătorie, pentru că vede susținerea dintre noi, care este reciprocă. El a știut pe cine a ales: știa că sunt în muzică, știa că în industria asta există și bărbați, și femei, deplasări și un program încărcat.

Iar eu, la rândul meu, am știut pe cine am ales — știi cum e, fotbaliștii, în general, primesc multe mesaje și au tot felul de solicitări. Dar nu s-a pus niciodată problema de gelozie excesivă. Până la urmă, depinde de tine ca femeie: dacă ești sigură pe tine, nu ai de ce să fii geloasă — și invers”, a mai spus Aza Gabriela, mai arată sursa citată.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
