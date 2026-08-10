„Când FCSB nu primește penalty, se vorbește trei săptămâni!” Victor Angelescu a răbufnit din cauza arbitrajului

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Victor Angelescu (41 de ani) a vorbit din nou despre controversa de arbitraj petrecută recent în meciul UTA Arad – Rapid 0-0. Atunci, în prelungiri, giuleștenii au solicitat acordarea unei lovituri de la 11 metri la o fază în care a fost implicat noul transfer Filip Stojilkovic. După ce momentul a fost analizat și în camera VAR, „centralul” George Roman a decis să nu dicteze penalty.

De ce a răbufnit Victor Angelescu la adresa arbitrajului din SuperLiga

După încheierea partidei, la conferința de presă, , iar Acum, întrebat din nou în legătură cu acest subiect, acționarul minoritar al clubului din Giulești a vorbit în mod special despre faptul că, în viziunea sa, la acest meci nu ar fi trebuit să fie delegat un astfel de arbitru fără prea mare experiență.

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„Când ai un meci UTA – Rapid, un derby de tradiție, nu poți să faci delegarea asta! E nevoie de un arbitru cu mult mai multă experiență. Mi s-a părut speriat! Mi s-a părut că, de la un moment încolo, nu a ținut meciul așa cum trebuie. Au fost mai multe faze… Dar preferăm să ne uităm la ce am făcut noi. Am avut o repriză a doua foarte bună. Puteam să dăm gol, am avut multe ocazii și multe faze.

Dar, repet, Rapid trebuie respectată! Mai ales la un derby. Când e vorba de un derby, e nevoie de un arbitru cu experiență. Nu pot să spun că a fost un experiment, dar e un arbitru tânăr și nu mi se pare că ar trebui delegat la un meci între UTA și Rapid, la care ies scântei. E nevoie de un arbitru experimentat.

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Cum să nu înțeleg nervii lui Pancu? Trebuie să ni se explice mai clar cum se tratează și care e măsura. La meciul cu FC Botoșani e clar penalty și roșu la intervenția lui Pașcanu. A intervenit VAR-ul și se consideră că Pașcanu îl trage pe Dumiter, care ar fi ajuns la minge. Se dă penalty și roșu, că a intervenit VAR-ul”, a spus inițial Victor Angelescu în direct la

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Comparația făcută de Victor Angelescu între Rapid și FCSB, Dinamo sau Universitatea Craiova

Ulterior, președintele de la Rapid a continuat și a făcut o comparație din această perspectivă a arbitrajului între echipa pe care o reprezintă și celelalte echipe mari din România, cum ar fi FCSB, Dinamo sau Universitatea Craiova. Iar concluzia lui a fost că Rapid nu ar fi la fel de respectată în astfel de situații precum celelalte:

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„Lui Dinamo i s-a dat un penalty mult mai ușor. E mult mai soft. Vrem să știm care e măsura. Ori le dai pe ambele, ori nu dai niciunul. La faza noastră, cade jucătorul. Mi se pare mai penalty la noi, pentru că-l lovește. Încerc să găsesc o logică. Poate din camera VAR i s-a spus că a fost lovitură și arbitrul a zis că nu are intensitate și nu e penalty. Încerc să înțeleg. Din punctul meu de vedere, e penalty! Dar care e regula? Încerc să înțeleg de ce nu a intervenit VAR-ul. Îmi imaginez că a fost o discuție și a zis centralul că nu i s-a părut intensitate. Dar la Dinamo a intervenit VAR-ul.

Noi nu suntem tratați ca o echipă care are tradiție și a câștigat trofee. Poate pentru că nici nu avem cei mai mulți fani… FCSB strigă cel mai tare. Și are și cei mai mulți fani. Țipă cel mai tare. Când nu primește un penalty, se vorbește trei săptămâni. Craiova e respectată, CFR Cluj a fost extrem de respectată. Nu cred că arbitrii au o temă. Cum să ajungem respectați? Am tot încercat… Rapid, Dinamo, FCSB, Craiova trebuie respectate. Să se dea arbitri experimentați. Nu vrem avantaj”.