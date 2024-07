“Când i-am văzut sângele la ureche, am zis: Gata, moare!”. Mitică Dragomir a povestit cum a trăit tentativa de asasinat a lui Donald Trump

Luni, într-o nouă ediție din MAX PROFEŢIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir a comentat evenimentul care a șocat planeta, în weekend, tentativa de asasinat a fostului șef de la Casa Albă, Donald Trump.

Mitică Dragomir povestește cum a trăit tentativa de asasinat a lui Donald Trump: ”Am zis: Gata, moare!”

Fostul președinte al SUA, la un miting politic din Pennsylvania. Miliardarul a fost rănit la urechea dreaptă. Atacatorul, un tânăr de 20 de ani, a fost împușcat imediat.

Acest subiect planetar nu putea să lipsească de pe agenda discuțiilor dintre moderatorul Horia Ivanovici și oaspetele permanent ale emisiunii MAX PROFEŢIILE LUI MITICĂ. Fostul șef al LPF s-a arătat șocat de faptul că, în cea mai puternică democrație a lumii, se poate întâmpla un astfel de eveniment.

”Nu vreau să vorbesc că îmi dau drumul la gură și știi că eu sunt un istoric. Toate războaiele din ultimii 200 de ani sunt începute și făcute praf de americani, iar cum a făcut unul ceva, l-au lovit…

Ce democrație vine de la ei, dacă ei ne învață să facem crime, dacă își omoară președinții? Ce exemple să luăm noi, amărâții de aici? Că și noi am omorât. Am luat exemplul lor. Că noi suntem nimeni pe pământ”, și-a început Mitică Dragomir comentariul pe acest subiect.

Apoi, Dragomir a dezvăluit care a fost primul sentiment pe care l-a trăit când a văzut imaginile cu Trump împușcat. A spus că, în momentul în care a sesizat sânge, a fost convins că fostul președinte nu mai scapă cu viață.

”Am crezut că l-au împușcat, că l-au omorât. Am crezut că va muri după. Când i-am văzut sângele la ureche am zis: gata, moare. Am crezut că i-a trecut prin creier”, a recunoscut Mitică. Acesta a mai fost șocat și de curajul lui Trump care, deși împușcat, a avut tăria să ridice pumnul în aer. ”Lumea spune că nu trebuie să ai toate țiglele pe casă ca să reacționezi așa. La un centimetru dacă îl lovea, îi zburau creierii. Cu o fracțiune înainte s-a uitat după ceva”.

Dragomir, convins că Donald Trump este favorit să redevină președintele SUA

Dumitru Dragomir i-a mai spus moderatorului Horia Ivanovici că, .

”Prin gestul ăsta, da, Trump a intrat în galeria personalităților din istoria omenirii. Cum, domne, să fii cu moartea lângă tine și tu să te duci în fața gloanțelor..”, afirmă Dragomir.

Întrebat dacă Donald Trump și-a asigurat revenirea la Casa Albă după acest eveniment dramatic, Mitică Dragomir a spus că republicanul, dacă nu greșește cu nimic până la alegeri, nu mai poate rata revenirea în fruntea celui mai puternic stat de pe planetă. ”Da, categoric, oricum era președinte. Dar nu poți să știi. Lumea e al dracului. Dacă nu greșește cu nimic, el e președintele

Mitică Dragomir știe care a fost momentul în care Donald Trump și-a creat singur probleme și care au adus mai multe tentative de asasinat la adresa sa. ”El, când a dat declarația aia că va opri războiul, s-a condamnat la moarte. Cum a putut să scape? Nu a putut doar acum, e a treia oară când scapă. Dacă ai noroc, trăiești, dacă nu”.

