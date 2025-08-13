News

Când încep concedierile din rândul angajaților de la stat. „Uneori cei care conduc și supraveghează sunt cât cei care lucrează”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că vor continua concedierile în rândul angajaților de la stat. Acesta și-a propus ca toate ministerele să reducă cu 20% din personal.
Codrina Menţel
13.08.2025 | 23:02
Cand incep concedierile din randul angajatilor de la stat Uneori cei care conduc si supravegheaza sunt cat cei care lucreaza
Când încep concedierile din rândul angajaților de la stat. Foto: freepik.com/ hepta.ro/ colaj Fanatik

Ilie Bolojan a anunțat, miercuri seară, când se va face acest proces de reorganizare în instituțiile statului. Toate ministerele vor fi nevoite să facă o reducere de personal pentru eficientizarea cheltuielilor.

Premierul anunță un proces de reorganizare din toamnă

Premierul Ilie Bolojan a declarat, în cadrul unei emisiuni de la Digi24, faptul că va fi pus în practică un proces de reorganizare la nivelul tuturor ministerelor. Acest lucru va începe chiar din toamna acestui an.

„De fapt, ce trebuie să facem? Trebuie să calculăm corect personalul. Nu mai putem să stăm în instituții în care, în țară, avem 330 de oameni și în aparatul central tot atâția oameni. Piramida este dată peste cap. Uneori, cei care, teoretic, conduc și supraveghează sunt cât cei care lucrează, lucru care nu funcționează nicăieri”, a declarat Bolojan, pentru digi24.ro.

Astfel, 20% dintre posturile de la stat vor fi eliberate. Acesta a menționat faptul că serviciile de suport nu ar trebui să depășească o treime din serviciile de specialitate.

„Cine primește salariu fără să își justifice munca face rău de două ori: pe de o parte cheltuie banii oamenilor, iar pe de altă parte în sistemul public niciun angajat nu mai are motivație când vede că un coleg nu muncește”, a mai spus premierul.

Cât durează o astfel de reorganizare

Ilie Bolojan a precizat că un astfel de pas, pentru reducerea aparatului bugetar, durează între trei și cinci luni. De asemenea, el a menționat că nu există contracte colective care să impună plăți compensatorii, iar sectorul privat va avea capacitatea de a-i primi pe cei concediați.

În acest context, Ilie Bolojan a subliniat faptul că „nu e normal să mărim taxe pentru români, și să tolerăm în aparatul de stat oameni care nu își fac datoria. Unele agenții vor trebui desființate. Va dura luni de zile, dar de la anul o să fie mai bine. Nu se dau plăți compensatorii. Firmele private pot absorbi oamenii disponibilizați, sectorul privat face angajări”.

