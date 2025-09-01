Când începe, de fapt, școala. Ultimele informații de la profesori: „Colegii noștri vor veni masiv în Piața Victoriei”

Când va debuta, de fapt, anul școlar 2025-2026? Ce planuri au dascălii pentru data de 8 septembrie și ce efecte vor avea acestea asupra startului noului an școlar? Părinții și elevii așteaptă cu atenție, însă incertitudinea legată de acțiunile profesorilor ridică numeroase întrebări în rândul comunității educaționale.

Când începe, de fapt, anul școlar? Informații de la profesori

Președintele Federației din Educație Spiru Haret, Marius Nistor, a făcut un apel către părinți și elevi în contextul protestului cadrelor didactice programat pentru 8 septembrie 2025. Acesta a explicat pentru FANATIK că, în ziua respectivă, nu vor avea loc festivități pentru începutul anului școlar.

„Eu le-aș recomanda părinților să-și țină copiii acasă, pentru că pe data de 8 septembrie nu vor avea loc niciun fel de festivități care se marcheze începutul anului școlar. Îi așteptăm și pe părinții alături de noi, îi așteptăm și pe elevii care sunt majori alături de noi. Sunt organizațiile elevilor, sunt organizațiile studențești.

Toate acele categorii care au fost afectate de măsurile date de către guvernanarea Bolojan. Li s-au tăiat bursele, cred că este un motiv mai mult decât întemeiat. Au crescut efectivele de elevi la clasă, este un motiv întemeiat să vii să protestezi alături de cadrele didactice”, a declarat, pentru FANATIK, Marius Nistor, președintele Federației din Educație Spiru Haret.

Ce prevede Legea 141/2025 și de ce nemulțumește profesorii și elevii

Legea nr. 141/2025, , aduce o serie de măsuri fiscale și bugetare cu impact direct asupra sistemului de învățământ preuniversitar. Printre principalele modificări se numără comasarea unităților de învățământ cu mai puțin de 500 de elevi, majorarea normei didactice pentru profesori, reducerea burselor de merit pentru elevi și studenți, precum și revizuirea sistemului de plată cu ora și a degrevărilor pentru directorii și inspectorii școlari.

Aceste măsuri au fost implementate ca parte a unui pachet mai larg de politici bugetare, cu scopul de a limita cheltuielile publice și de a asigura sustenabilitatea financiară a statului, însă au generat nemulțumiri în rândul cadrelor didactice și al elevilor, fiind considerate de profesori ca având un impact negativ asupra condițiilor de predare și asupra calității actului educațional.

De ce cadrele didactice cer demisia Ministrului Educației și abrogarea Legii 141/2025

Oficialul a anunțat că pe 8 septembrie profesorii se vor alătura protestului din Piața Victoriei, cerând demisia Ministrului Educației și abrogarea măsurilor prevăzute în Legea 141/2025.

„Cu alte cuvinte, pe data de 8 septembrie vor fi boicotate toate activitățile care vor avea caracter festiv. Nu se va desfășura niciun fel de activitate de altă natură. Colegii noștri vor veni masiv în Piața Victoriei, unde se organizează un mitic de protest împotriva guvernului Bolojan.

Cu această ocazie se va cere și demisia Ministrului Educației și abrogarea măsurilor care au fost prinse pe legea 141”, a mai precizat oficialul.

Cum se va desfășura acțiunea de protest a cadrelor didactice

Marius Nistor a explicat că a fost lansat un referendum în rândul cadrelor didactice, care stabilește modul în care profesorii vor protesta pe 8 și 9 septembrie. Potrivit acestuia, , iar începând cu 9 septembrie, cadrele didactice vor fi prezente în sălile de clasă, dar nu vor preda, urmând ca, într-o fază ulterioară, să fie luată în calcul și declanșarea unei greve generale.

„Așteptăm rezultatele referendumului. Colegii noștri trebuie să semneze pentru această boicotare a zilei de 8 septembrie și în paralel cu acest referendum, s-a declanșat al doilea care vizează ce anume se va întâmpla din 9 septembrie încolo. Propunerea este de boicotare a tuturor activităților didactice.

Din 9 septembrie, cadrele didactice vor fi în sălile de clasă, dar nu vor preda absolut nimic. Și în ultima fază, nu se exclude nici declanșarea grevei generale. Membrii de sindicate sunt cei în măsură să decidă acest lucru. Confirmarea va exista începând din 4 septembrie”, a mai punctat Nistor, pentru FANATIK.

Ce impact au măsurile guvernamentale asupra elevilor, potrivit liderului sindical

Președintele Federației din Educație Spiru Haret a transmis, de asemenea, un mesaj ferm către autoritățile locale și politicieni. Acesta a subliniat că festivitățile de început de an școlar de pe 8 septembrie nu vor avea loc și că, pentru această zi, este mai bine ca oficialii să se abțină de la participare. El a avertizat că măsurile guvernamentale au efecte directe asupra elevilor, care riscă să aibă profesori necalificați sau să rămână fără cadre didactice în anumite discipline.

„Vom trimite materiale către autoritățile locale și către politicieni. Dacă vor festivități, n-au decât să vină pe 9 septembrie. Asta dacă cineva este dispus să participe la așa ceva. Dar pe 8 septembrie, ca o dovadă de respect pentru cei peste 300.000 de salariați din învățământul preuniversitar, ar fi bine să stea deoparte pentru că nu au cu ce să se laude.

Măsurile acestea au repercusiuni asupra copiilor. Care în momentul de față vor avea personal didactic de predare necalificat pe multe discipline sau nu vor avea profesori în sălile de clasă”, a încheiat președintele Federației din Educație Spiru Haret.