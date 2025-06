Când începe Insula iubirii, sezonul 9. Ispita italiană care a făcut ravagii în Thailanda: „Sunt nebun după femei”

Mulți s-au întrebat când începe Insula iubirii, sezonul 9, iar Antena 1 a satisfăcut curiozitatea telespectatorilor. În exclusivitate pentru FANATIK, trei dintre ispitele ediției care va începe pe 21 iulie 2025 au dezvăluit ce îi face să fie potriviți pentru rolul vieții lor.

Când începe Insula iubirii, sezonul 9. Ispitele din Thailanda, confesiuni pentru FANATIK

Odată cu soarele tot mai puternic, vara aduce cu ea și unul dintre cele mai așteptate formate de televiziune. care anul trecut a blocat telespectatorii în fața micilor ecrane este aproape de revenire. Insula iubirii, sezonul 9 va începe, așadar, în data de 21 iulie, conform anunțului oficial al iar ispitele masculine au mers cu lecțiile bine făcute în Thailanda, astfel încât femeile să cadă la picioarele lor.

ADVERTISEMENT

Printre ispititori se află și un italian, care se declară înnebunit după femei. Pentru Mattia, partidele amoroase ocupă locul întâi atunci când e întrebat ce îi place cel mai mult să facă. Așadar, bărbatul e un adevărat pericol pentru cuplurile care au mers să își testeze relațiile.

Antena 1 a anunțat numele a trei ispite noi, Liviu, Sorin și Mattia, care s-au alăturat lui Noile figuri masculine au vorbit, pentru FANATIK, despre provocarea vieții lor.

ADVERTISEMENT

Liviu Trif, antreprenor în lumea fitness-ului, ne-a împărtășit câteva dintre pasiunile sale. Dincolo de greutățile trase la sală, bărbatul face și echitație. Liviu ne-a spus că nu doar fizicul le face pe femei să fie atente la el, ci și felul în care se poartă cu acestea. Se recomandă deschis, dar are, totuși, grijă cu cine vorbește atunci când se află într-un anturaj nou.

„Am o mentalitatea diferită de majoritatea bărbaților”

„Mă fac plăcut tot timpul, sunt un tip deschis, vreau să cunosc oameni noi, mă comport frumos în societate, am grijă cu privire la ce vorbesc, am un corp întreținut, îmi place să am grijă de mine. Sunt pasionat de mic de sport. Am practicat cât mai multe sporturi, iar acum sunt dedicat echitației. Îmi place să merg în weekend la echitație, așa mă încarc de energie pozitivă pentru tot ce am de făcut în timpul săptămânii”, a declarat Liviu Trif, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Sorin Encică, o altă ispită masculină, de profesie data scientist, ne-a mărturisit că va face diferența în show-ul de la Antena 1, căci are o mentalitate aparte în comparație cu a majorității bărbaților.

ADVERTISEMENT

„Faptul că am un aspect fizic plăcut, că am o mentalitate diferită de majoritatea bărbaților și energia pe care o ofer celor din jur”, ne-a spus Sorin.

Italianul care a mers în Thailanda gata să distrugă cuplurile: „Sunt nebun după femei”

Mattia Carnessali, un italian stabilit de mulți ani în țara noastră, scoate artileria grea și se declară înnebunit după sex. Bărbatul a plecat în Thailanda, împreună cu ceilalți ispititori, gata să facă ravagii. Rămâne de văzut dacă femeile au căzut ca muștele la picioarele sale sau doar gura a fost de el!

„Sunt nebun după femei, cred că aceasta este calitatea principală! Îmi plac mult. Cu acest aspect vine și experiența de a le cuceri… Care sunt activitățile prin care mă relaxez? Încep cu s și se termină cu ex, aceste litere se găsesc și în cuvântul relaxez”, a declarat Mattia, în exclusivitate pentru FANATIK.