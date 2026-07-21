Când incepe Liga 2. FRF a stabilit data la care se trage țintarul pentru sezonul 2026-2027

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Cluburile din Liga 2 își vor afla în curând programul complet pentru sezonul 2026-2027. FRF a stabilit data oficială la care va avea loc tragerea la sorți a țintarului.

Când Liga 2 sezonul 2026-2027 și când va fi trans țintarul

Startul ligii secunde este așteptat cu interes de microbiștii din România. La finalul sezonului 2026-2027, care se va disputa după sistemul play-off/play-out, primele două echipe vor promova direct în SuperLiga, iar locurile 3 și 4 vor da baraj cu locurile 13-14 din primul eșalon. Dacă, bineînțeles, echipele din Liga 2 care ocupă aceste poziții au și

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Până acolo mai este însă cale lungă. Momentan, a dezvăluit când va avea loc tragerea la sorți a programului de disputare a sezonului regulat din Liga 2. Evenimentul este programat pentru miercuri, 22 iulie, de la ora 15:oo, la sediul Federației Române de Fotbal. Tragerea va putea fi urmărită în direct pe YouTube FRF TV și pe pagina de Facebook Liga 2, dar și liveTEXT pe site-ul

În ședința Comitetului Executiv al FRF din 26 mai 2026, s-a validat calendarul competițional al eşalonului secund, care va debuta pe 1 august 2026. În sezonul 2026-2027 al competiţiei Liga 2 vor evolua 22 de echipe, care au obţinut dreptul de participare după cum urmează:

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5 echipe promovate din Liga 3

CSM Cetatea 1932 Suceava

CSL Ștefăneștii de Jos

SCM Râmnicu Vâlcea

Politehnica Timișoara

SC Popești-Leordeni

14 echipe care au evoluat în sezonul precedent al competiţiei Liga 2

FC Bihor Oradea

Steaua București

AFC Chindia Târgoviște

AFC ASA Tg.Mureş

AFC Metalul Buzău

CSM Slatina

Clubul Sportiv Gloria Bistrița

ACS FC Bacău

CS Concordia Chiajna

CSM Reşiţa

CS Afumaţi

CSC Dumbrăviţa

CSC 1599 Şelimbăr

CS Dinamo Bucureşti

3 formații retrogradate din SuperLiga

AFC Hermannstadt

AFC Unirea 04 Slobozia

FC Metaloglobus Bucureşti

În ceea ce o privește pe CS Dinamo, echipa din „Ștefan cel Mare” a rămas în Liga 2 după ce a primit locul rămas vacant după depunerea cererilor de înscriere pentru sezonul 2026-2027. Decizia ca CS Dinamo să evolueze în continuare Liga 2, deși a retrogradat la finalul stagiunii precedente, a venit în urma deciziei Comitetului de Urgență al FRF din 17 iulie.

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Cum se va juca Liga 2 2026-2027

Liga 2 se va disputa în două faze. Prima fază a competiţiei va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape. A doua fază a competiţiei va consta într-un play-off şi un play-out, în care echipele vor fi repartizate pe baza clasamentului final al sezonului regular şi în care vor intra cu toate punctele acumulate până atunci.

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În play-off vor participa primele şase clasate, iar partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formație. La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul SuperLigii, după următoarea schemă:

Locul 3 din Liga 2 contra locului 8 din play-out-ul SuperLigii

Locul 4 din Liga 2 contra locului 7 din play-out-ul SuperLigii

În play-out vor participa celelalte 16 echipe rămase, împărţite în două grupe, A şi B, cu câte opt echipe fiecare. În grupa A vor evolua echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 și 22 iar în grupa B vor evolua echipele de pe locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 și 21. Participantele din fiecare grupă vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de şapte etape şi șapte meciuri pentru fiecare echipă.

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Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 şi 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor juca un meci de baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga 2. Echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din grupa A.

Dacă se retrag echipe în timpul sezonului regular, numărul de retrogradate se va micșora corespunzător, însă împărțirea în cele două grupe se va face în același mod, luând în considerare locurile echipelor retrase ca fiind ultimele.Procedura de stabilire a programului de disputare a primei faze a competiţiei, adică a sezonului regular, se va face pe baza Tabelei Berger pentru 22 echipe.