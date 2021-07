Când începe școala în 2021. Ministerul Educației a publicat structura anului școlar 2021 – 2022

Pentru elevii care s-au întrebat când va începe școala în anul 2021, iată că Ministerul Educației a transmis un comunicat în care informează care este, de fapt, prima zi de școală.

Când începe școala în 2021. Anunț oficial de la minister

Conform datelor venite de la Ministerul Educației, elevii vor începe școala pe data de 13 septembrie 2021. La fel ca în ceilalți ani, și are două semestre, care cumulează, în total, 34 de săptămâni de cursuri.

Primul semestru are 14 săptămâni și așa cum am menționat deja, va începe pe data de 13 septembrie 2021. Prima parte a cursurilor din acest an școlar se va termina pe data de 22 decembrie 2021, chiar înainte de vacanța de Crăciun.

Al doilea semestru din acest an școlar va fi mai lung cu șase săptămâni, având, în total, 20 de săptămâni în care elevii trebuie să meargă la școală.

Semestrul al doilea va începe pe data de 10 ianuarie 2022, după sărbătorile de iarnă, și se va termina pe data de 10 iunie 2022. În acest interval este inclusă săptămâna „Școala altfel”, care va avea loc între opt – 14 aprilie 2022.

De asemenea, în informarea Ministerului sunt arătate și vacanțele elevilor din anul școlar ce urmează. Ceea ce nu se știe, deocamdată, este cât va dura vacanța de vară:

25- 31 octombrie 2021: vacanță pentru învățământ preșcolar și primar;

23 decembrie 2021- 9 ianuarie 2022: vacanța de iarnă;

15 aprilie 2022- 1 mai 2022: vacanța de primăvară;

11 iunie 2022- până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022 – 2023, vacanța de vară.

Ministerul Educației susține extinderea anului școlar

În același timp, Ministerul Educației a mai transmis și un anunț referitor la faptul că dorește ca anul școlar să fie extins, având în vedere faptul că au existat pierderi din cauza orelor online.

„Ministerul Educației susține extinderea anului școlar, cu atât mai mult cu cât este necesară recuperarea pierderilor educaționale generate de predarea online.

În orice variantă, Ministerul Educației va avea anul acesta inițiativa de a propune extinderea perioadei de cursuri în învățământul preuniversitar, începând cu anul școlar 2022- 2023. În acest sens, vor fi inițiate consultări extinse.

Ministerul Educației va lua în considerare orice soluție va rezulta în urma acestor consultări, fără a exclude nicio variantă solicitată de profesori, elevi și părinți, nici revenirea la trimestre, nici extinderea duratei cursurilor și nici altă variantă ce va rezulta în interesul pregătirii elevilor”, se arată în comunicatul oficial.