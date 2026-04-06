Când începe sezonul 2026 – 2027 din SuperLiga. Prima etapă se joacă în timpul Campionatului Mondial

Gabriel-Alexandru Ioniță
06.04.2026 | 18:00
În cursul zilei de marți, 7 aprilie, Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal se întrunește. Cu această ocazie se va vota data la care va începe sezonul 2026 – 2027 din SuperLiga. Cele mai mari șanse ca acest moment să se consemneze chiar cu o săptămână înainte de încheierea Campionatului Mondial din vara acestui an.

Când începe sezonul 2026 – 2027 din SuperLiga

Ultimul act al turneului final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic a fost programat de FIFA să se dispute duminică, 19 iulie 2026. Iar propunerea Ligii Profesioniste de Fotbal din România este ca stagiunea viitoare de SuperLiga să înceapă pe data de 11 iulie. Cealaltă variantă este ca startul campionatului să fie o săptămână mai târziu, pe 18 iulie.

Cel mai probabil, se va merge până la urmă pe prima variantă. Mai ales că, după cum se știe deja foarte bine, naționala României nu va fi prezentă la Campionatul Mondial. Dacă se ajungea în acest scenariu, atunci ar fi fost de înțeles ca debutul campionatului intern să se producă puțin mai târziu, în mod evident pentru ca jucătorii convocați de la echipele din SuperLiga să aibă parte de un anumit timp de refacere.

Doar că acum, în mod evident, în contextul actual nu se mai pune problema de așa ceva. Astfel, nu mai există vreun motiv pentru ca viitoarea ediție de SuperLiga să nu poată începe mai devreme, bineînțeles în afară de discuția din perspectiva deținătorilor de drepturi TV referitoare la suprapunerea meciurilor din campionatul intern cu cele de la Mondial, dar și aici doar într-o anumită măsură, întrucât orele partidelor de la turneul final sunt destul de înaintate în România, competiția desfășurându-se pe continentul nord-american.

Prima etapă ar urma să se dispute în timpul Campionatului Mondial

Inițial, între FRF și LPF a existat un protocol care prevedea ca o decizie în acest sens să fie luată până la data de 31 martie. Doar că ultimul Comitet Executiv al Federației a fost înainte de meciul de baraj Turcia – România de pe 26 martie. Astfel, s-a decis în cele din urmă ca momentul hotărârii finale să fie amânat, tocmai pentru a se vedea dacă naționala se califică sau nu la Campionatul Mondial.

Așadar, în condițiile date, cel mai probabil prima etapă din sezonul 2026 – 2027 al SuperLigii va începe pe data de 11 iulie. Anterior, la începutul lunii iunie, cu ocazia ultimei ferestre internaționale aferente sezonului în curs, echipa națională, cel mai probabil cu Gică Hagi pe bancă, va disputa două meciuri amicale: pe 2 iunie în deplasare cu Georgia, iar ulterior împotriva unui adversar care nu a fost încă dezvăluit de FRF.

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
