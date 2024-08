Când își anunță UDMR candidatul la prezidențiale. Kelemen Hunor: ”Vom avea candidat”

Kelemen Hunor a precizat că, deși e logic ca acest candidat să fie președintele UDMR, partidul a găsit, de-a lungul timpului, soluții.

Când își anunță UDMR candidatul la prezidențiale

partidul pe care îl conduce va avea 100% candidat la prezidențiale și a precizat că acesta va fi nominalizat în data de 6 septembrie.

„În cazul nostru, pe de o parte, e logic să fie preşedintele candidat la prezidenţiale, dar am avut şi alte soluţii pe parcursul anilor – când domnul Frunda nu era preşedintele UDMR, iar pe de altă parte, când am candidat eu prima dată şi nu eram preşedintele UDMR-ului.

Şi noi, din acest punct de vedere, sigur că avem un alt deziderat decât partidele mari, care fiecare doreşte să intre în turul II şi să câştige alegerile prezidenţiale.

Dar vom avea un candidat, asta este 100%. Persoana va fi nominalizată pe data de 6 septembrie”, a declarat Kelemen Hunor pentru Agerpres.

”Ciolacu intră în turul doi”

anunțul președintelui PSD, Marcel Ciolacu, care și-a declarat intenția de a candida la președinția României, nu este surprinzător şi că îl vede categoric pe liderul social-democrat în turul doi al alegerilor prezidențiale.

„Nu e o surpriză, cel puţin pentru mine, fiindcă era logic ca preşedintele PSD să fie şi candidatul partidului la alegerile prezidenţiale.

Din punct de vedere politic, aproape e singura posibilitate ca în această competiţie să intre preşedintele partidului, prim-ministrul, şi de aceea nu cred că cineva a fost foarte surprins de această intenţie (…).

Ciolacu intră în turul doi categoric şi doamna Lasconi este persoana care va putea să fie o surpriză în 2024 într-un tur doi. Cel puţin aşa văd eu.

Deci ea are un potenţial şi are şi resursele umane necesare, resursele interioare, pentru a veni pe locul doi”, a mai declarat Kelemen Hunor.

Ce spune despre varianta Mircea Geoană

Liderul UDMR a mai afirmat că acum toată lumea așteaptă eventualul anunț de candidatură din partea lui Mircea Geoană.

„E un fel de Godot domnul Geoană, toată lumea așteaptă să vină și să facă un anunț. Încă n-a venit, să vedem dacă va veni. Nu știu, nu-mi dau seama fiindcă el nu are un partid și el a mai fost candidat la prezidențiale.

Deci din acest punct de vedere sigur că are şi o experiență deja, că a fost candidat, că a fost lider politic, președinte de partid, președinte al Senatului, dar are şi un handicap politic: nu are partid”, a precizat liderul UDMR.