Când joacă FCSB barajele de Conference League! Datele oficiale de disputare ale celor două meciuri

Gabriel-Alexandru Ioniță
29.04.2026 | 09:00
FCSB și-a adjudecat deja în mod matematic prezența în semifinala barajului de calificare în preliminariile sezonului viitor de Conference League. Acum, bineînțeles că trebuie să se mai stabilească adversara campioanei la zi din SuperLiga în acea primă partidă. La cum arată în prezent clasamentul din play-out, și ținând cont de faptul că nu toate echipele de acolo dispun de licență pentru cupele europene, gruparea roș-albastră ar urma să se dueleze cu una dintre FC Botoșani, Csikszereda și Farul Constanța, în mod evident în funcție de care va termina mai sus în clasament dintre ele, cu cele mai mari șanse în acest sens avute în acest moment de formația finanțată de Valeriu Iftime.

Când joacă FCSB meciurile de baraj pentru calificarea în Conference League

Așadar, semifinala acestui play-off pentru calificarea în Conference League, respectiv meciul dintre echipele din play-out, se va juca pe data de 23 mai. În acel weekend se dispută și ultima etapă din play-off. Dar, având în vedere că în play-off sunt 10 etape, iar în play-out doar 9, faza inferioară a campionatului se va termina cu o săptămână înainte. Astfel, semifinala barajului se poate juca fără probleme la data menționată anterior.

Ulterior, echipa care se va impune în acea partidă, va juca finala contra locului 3 sau 4 din play-off, în funcție de cine va câștiga titlul în SuperLiga și Cupa României. În acest moment, lupta în acest sens se dă în principiu între CFR Cluj, Dinamo și Rapid, chiar dacă echipa din Gruia încă are șanse mari la o clasare superioară, iar formația din Giulești este totuși destul de departe de locul 3, dar inclusiv FC Argeș încă mai poate emite pretenții într-o anumită măsură, măcar la nivel teoretic, pentru implicarea în această cursă. Finala play-off-ului de Conference League se va juca pe 30 sau 31 mai, în funcție de ce vor decide în acest sens deținătorii drepturilor de televizare.

Unde va juca FCSB meciurile de baraj pentru Conference League

Principiul este că din postură de gazdă va juca echipa clasată mai bine la finalul campionatului. Așadar, în semifinala barajului, meciul dintre echipele din play-out, FCSB se va bucura, cel mai probabil, de acest statut. Asta pentru că în prezent echipa roș-albastră are un avans de cinci puncte față de FC Botoșani și au mai rămas de disputat doar trei etape din play-out. Doar că partida nu se va putea disputa pe Arena Națională, care urmează să fie rezervată până la finalul sezonului pentru câteva evenimente din afara sferei fotbalului și sportului în general.

„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei...
Digi24.ro
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre

Astfel, clubul patronat de Gigi Becali va fi nevoit să găsească o altă variantă în acest sens. Iar în ceea ce privește finala acestui play-off de Conference League, meciul se va juca pe terenul echipei care va veni din play-off-ul SuperLigii, respectiv locul 3 sau 4 de acolo. Așadar, ultima parte a sezonului se va desfășura în felul următor:

Sandra Izbașa, postare în miez de noapte, la două zile după momentul viral...
Digisport.ro
Sandra Izbașa, postare în miez de noapte, la două zile după momentul viral cu Poliția și "scoate șprițul ăla"
  • Weekend-ul 16-17 mai – ultima etapă din play-out
  • Weekend-ul 23-24 mai – ultima etapă din play-off
  • 23 mai – semifinala barajului de Conference League (meciul dintre echipele din play-out) – pe terenul celei mai bine clasate dintre ele
  • 30 mai / 31 mai – finala barajului de Conference League – pe terenul echipei din play-off
Erling Haaland, postare virală după PSG – Bayern 5-4. Imaginea care a cucerit...
Fanatik
Erling Haaland, postare virală după PSG – Bayern 5-4. Imaginea care a cucerit internetul
Costel Pantilimon dă lovitura în afaceri. Domeniul profitabil în care a băgat banii...
Fanatik
Costel Pantilimon dă lovitura în afaceri. Domeniul profitabil în care a băgat banii fostul portar de la City: ”Este ca un stadion mic”
Meciul de 2,17 miliarde de euro. Explicația celei mai nebune partide din Liga...
Fanatik
Meciul de 2,17 miliarde de euro. Explicația celei mai nebune partide din Liga Campionilor care a generat o serie de recorduri
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Mircea Lucescu a vrut să-l transfere la Dinamo, dar Securitatea a blocat mutarea:...
iamsport.ro
Mircea Lucescu a vrut să-l transfere la Dinamo, dar Securitatea a blocat mutarea: 'Am aflat după 10 ani!'
