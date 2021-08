Când joacă Simona Halep în turul 2 la US Open 2021. Programul româncei la Flushing Meadows

Simona Halep face eforturi să revină la o formă cât mai bună, iar fiecare zi în plus pe care o are la dispoziție la New York poate fi un plus important pentru ea.

După victoria contra italiencei Camila Giorgi, de luni, Simona Halep are timp să se recupereze. În ziua doi a competiției sunt programate meciurile de pe jumătatea superioară a tabloului.

Când joacă Simona Halep în turul 2 la US Open 2021. Românca are o zi liberă pentru a se recupera după victoria cu Giorgi

În vreme ce Simona Halep revine în concurs în ziua trei, cu . Meciurile de miercuri încep de la ora 18:00 a României, dar partida Simonei ar putea fi programată chiar și în dimineața zilei de joi.

Simona Halep a avut trei luni de inactivitate din cauza unei rupturi musculare pe care a suferit-o în luna mai, la Roma. A revenit pentru turneul de la Montreal, unde a cedat încă din primul meci, la Danielle Rose Collins.

Ulterior, Simona Halep a obținut și prima ei victorie din această vară, la Cincinnati, cu poloneza Magda Linette. Doar că au reapărut și problemele medicale și, forțată de o microruptură, românca a abandonat înaintea partidei cu Jessica Pegula.

Simona Halep, în pericol să rateze prezența la US Open 2021. A suferit o accidentare la Cincinnati, după problemele de la Roma

Prezența Simonei Halep la US Open 2021 a fost pusă sub semnul întrebării, dar aceasta a decis să forțeze în cele din urmă. Și a trecut cu bine de un hop dificil în primul tur, victorie în minimum de seturi la Camila Giorgi, .

Misiunea din turul 2 se anunță a fi ceva mai ușoară, cel puțin teoretic. Kucova nu a avut rezultate impresionante de-a lungul carierei de senioare. Nu are niciun titlu WTA, deși în 2007 reușea să câștige US Open în competiția rezervată junioarelor.

Kristina Kucova, 31 de ani, este pe locul 111 în clasamentul WTA și este în premieră în turul 2 la US Open. Nu a trecut niciodată de această fază la un turneu de Grand Slam.

Simona Halep va avea o misiune complicată în turul 3, dacă se califică. Înfruntă învingătoarea dintre Rybakina și Garcia

În cazul în care va trece de Kristina Kucova, Simona Halep va avea din nou o zi de pauză înaintea partidei din turul 3 de la Flushing Meadows. Care va fi programată cel mai devreme vineri, după ora 18:00 a României.

Misiunea din turul 3 se anunță una dificilă pentru Halep, care ar putea da și peste un cap de serie. Va juca împotriva învingătoarei dintre Elena Rybakina și Caroline Garcia. Rybakina este favorită 19 la New York.

Irina Begu, Ana Bogdan și Gabriela Ruse, celelalte românce care au jucat deja în turul 1, au fost eliminate. Sorana Cîrstea intră în concurs marți seară, în jurul orei 23:00, și o înfruntă pe Veronika Kudermetova.