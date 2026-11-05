Sport

Când joacă Sorana Cîrstea cu Alexandra Shubladze în sferturile turneului de la Hong Kong

Bogdan Mariș
05.11.2026 | 20:15
Cand joaca Sorana Cirstea cu Alexandra Shubladze in sferturile turneului de la Hong Kong
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Când joacă Sorana Cîrstea (36 de ani) cu Alexandra Shubladze în sferturile turneului de la Hong Kong. FOTO: Hepta
Sorana Cîrstea o va înfrunta pe rusoaica Alexandra Shubladze în sferturile turneului de la Hong Kong. Competiția din Asia ar urma să fie ultima din cariera româncei.
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Sorana Cîrstea (36 de ani) a învins-o miercuri cu 7-5, 6-1 pe Mary Stoiana (SUA, 114 WTA) în optimile turneului de la Hong Kong, care ar urma să fie ultimul din cariera sa. În sferturi, românca o va înfrunta pe Alexandra Shubladze (Rusia, 136 WTA), iar organizatorii au anunțat ora de la care se va disputa partida.

Când va avea loc partida Sorana Cîrstea – Alexandra Shubladze

Partida dintre Sorana Cîrstea și Alexandra Shubladze se va disputa joi, 6 noiembrie, în jurul orei 10:30 în România (ora locală 16:30). Va fi al doilea meci al zilei din sferturile tabloului de simplu, după Zeynep Sonmez – Claire Liu. Sorana Cîrstea pornește ca mare favorită în duelul cu sportiva din Rusia, pe care nu a mai întâlnit-o niciodată în carieră.

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Alexandra Shubladze se află momentan pe locul 136 WTA, cea mai bună clasare fiind locul 132, ocupat pe 12 octombrie 2026. În septembrie, rusoaica a cucerit primul titlu din carieră în circuitul WTA, la Jingshan (China), unde a învins-o în finală pe Jessica Bouzas Maneiro (Spania) cu 6-3, 6-2.

Cum arată traseul Soranei Cîrstea la Hong Kong

Turneul de la Hong Kong ar urma să fie ultimul din cariera Soranei Cîrstea, iar românca are șanse importante de a cuceri trofeul. Dacă se va impune în duelul cu Alexandra Shubladze, sportiva clasată momentan pe locul 15 WTA va înfrunta în semifinale învingătoarea din partida Zeynep Sonmez (Turcia, 67 WTA) – Claire Liu (SUA, 102 WTA).

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Între Cîrstea și Sonmez nu există întâlniri directe, iar românca a câștigat singurul meci disputat contra lui Claire Liu, în 2023 la Ningbo, scor 7-5, 4-6, 6-3. În finală, misiunea Soranei ar urma să fie mai dificilă, deoarece pe cealaltă parte a tabloului se află Aliaksandra Sasnovich, Maria Sakkari, Antonia Ruzic și Alexandra Eala. Câștigătoarea turneului de la Hong Kong va încasa un premiu de 37.390 de dolari, în timp ce finalista va primi 22.125 de dolari.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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