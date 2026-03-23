Când joacă Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian cu 190.000 de dolari pe masă. Turneul de la Miami, dat peste cap de o mare surpriză

ADVERTISEMENT

România are două jucătoare calificate în optimile de finală ale turneului WTA de la Miami. Sorana Cîrstea, numărul 35 mondial, și Jaqueline Cristian, numărul 36 mondial, joacă azi și au șansa de trece mai departe. Calificarea în sferturi este răsplătită cu 193.645 dolari.

Sorana Cîrstea întâlnește cea mai bună jucătoare a Americii

cap de serie numărul 21 și poziția 19 în ierarhia mondială, scor 6-3, 6-2, după o oră și 18 minute. În faza următoare a competiției, românca o va întâlni pe americanca Coco Gauff, favorită 4 și poziția a patra în clasamentul mondial.

ADVERTISEMENT

Sorana și Coco s-au întâlnit o singură dată, când a învins jucătoarea de 22 de ani. S-a întâmplat în 2020, la Australian Open. Atunci, americanca s-a impus cu 4-6, 6-3, 7-5. Partida dintre cele două sportive este programată azi și nu va începe mai devreme de ora 17.00.

„Îmi aduc aminte de duelul nostru de la Australian Open, deşi a trecut mult de atunci. A fost o dispută lungă, de 3 seturi. Cred că va fi o dispută similară cu aceea şi acum, mă aştept ca Sorana să joace un tenis de calitate. Ştiu că ea este la ultimul ei an în circuit, aşa că nu are nimic de pierdut.Cred că a făcut o semifinală sau chiar o finală, aici, la Miami, astfel că se simte bine în acest turneu, a avut multe momente frumoase de-a lungul timpului”, a spus Coco Gauff, despre jucătoarea noastră.

ADVERTISEMENT

Jaqueline Cristian, față în față cu un coșmar

În optimi este calificată și Jaqueline Cristian, locul 36 mondial, după ce a învins-o pe rusoaica Ekaterina Alexandrova, favorită 11 și poziția 11 în ierarhia mondială. Românca s-a impus cu scorul de 6-3, 4-6, 7-6 (5), într-un meci fabulos care a durat 2 ore și 38 de minute.

ADVERTISEMENT

Jaqueline o va întâlni pe americanca Jessica Pegula, cap de serie numărul 5 și locul 5 WTA, care a trecut de Leylah Fernandez din Canada, favorită 26 și poziția 25 în clasamentul mondial, scor 6-2, 6-2. Cele două s-au întâlnit o singură dată, în 2023, la Australian Open, unde Pegula a zdrobit-o pe Cristian cu 6-0, 6-1.

Meciul Jaqueline Cristian – Jessica Pegula este programat tot azi și nu va începe mai devreme de ora 21.30. Turneul de la Miami a fost dat însă peste cap, nu o dată, de vremea capricioasă din Florida, care a determinat inclusiv mutarea meciurilor de la o zi la alta.

ADVERTISEMENT

Carlos Alcaraz, eliminat în turul III la Miami

Pentru calificarea în optimi, Jaqueline și Sorana au asigurat un câștig în valoare de 105.720 de dolari, însă accesul în sferturi ar însemna un premiu de 193.685 dolari.

Competiția de la Miami a fost zguduită de o surpriză de proporții pe tabloul masculin. Carlos Alcaraz (22 de ani), liderul mondial, a fost eliminat în turul al treilea al competiției de Sebastian Korda (25 de ani, 36 ATP), scor 3-6, 7-5, 4-6, după două ore și 20 de minute.