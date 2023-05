Când l-a întâlnit, de fapt, Deea Maxer pe noul iubit. Dinu Maxer, adevăruri despre relația celor doi: ”Îl știam”

Când l-a întâlnit, de fapt, frumoasa brunetă pe în vârstă de 31 de ani. Artistul alături de care a devenit mamă de două ori a scos la iveală mai multe adevăruri despre relația celor doi. De când îl știe cântărețul.

De când sunt împreună Deea Maxer și actualul partener de viață, Robert. Dinu Maxer a dat cărțile pe față despre relația lor

De când sunt împreună Deea Maxer și actualul partener de viață, Robert Drilea? Aceasta este întrebarea pentru care Dinu Maxer a dat cărțile pe față. a discutat despre relația de dragoste pe care o trăiește la intensitate maximă fosta soție.

Cântărețul a exclus din start faptul că cei doi îndrăgostiți se știu încă din timpul mariajului. Se pare că sunt împreună de o lună și jumătate, întâlnirea dintre ei având loc înainte de Paște prin intermediul unor prieteni.

Mai mult decât atât, Dinu Maxer și actual iubit al frumoasei Deea s-au văzut la un eveniment unde au dat mâna. În aceeași notă, artistul susține că a reușit să treacă cu bine peste despărțirea de femeia care i-a fost alături 18 ani.

„Părerea mea, căci a ei nu o știu, nu. (n.r. nu s-a supărat că Deea și-a făcut o relație) Am reușit să mă desprind, am reușit să pun punct. La evenimentul la care ne-am întâlnit, unde am prezentat și am cântat împreună, am dat noroc cu Robert.

Nu a avut nimeni niciun resentiment împotriva lui. Da, sigur că da. (n.r. îl cunoaște pe noul iubit al Deei) Îl știam de pe Instagram. L-am cunoscut atunci mai bine. Nu îl știam înainte de divorț, cum s-a speculat.

Vreau să spun lucrul acesta, nu ne-am întâlnit niciodată, nu a fost în cercul nostru de prieteni, Deea l-a cunoscut după divorț”, a declarat Dinu Maxer în urmă cu puțin timp pentru publicația .

Deea Maxer și Robert, un cuplu de peste o lună

Deea Maxer și Robert formează un cuplu de peste o lună și sunt foarte fericiți. Tânărul i-a cunoscut pe cei doi copii ai vedetei, care nu exclude posibilitatea să devină mamă pentru a treia oară sau să se căsătorească. Dacă va face asta va lua numele partenerului.

„L-am cunoscut înainte de Paște, după divorț, prin niște prieteni. Robert nu știa cine e Deea Maxer. Robert a cunoscut-o pe Andreea de la zero. Nu știa absolut nimic despre mine…”, a spus bruneta într-o emisiune, scrie .

Într-un alt show de televiziune actualul iubit al brunetei a dezvăluit că i-a spus deja „Te iubesc!”. Atitudinea, felul cum se comportă și senzualitatea sunt calitățile pe care tânărul le apreciază la dansatoarea din buric.