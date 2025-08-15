Când l-a „ochit” Dinamo pe Cristi Mihai. „Se întâmpla acum doi ani la Oradea. Ni s-au cerut 700.000 de euro”

Dinamo a ajuns la două victorii consecutive şi urcă în clasamentul din SuperLiga, după un start poticnit. „Câinii” au ca prim obiectiv calificarea în play-off şi speră să se poată bate în scurt timp pentru trofee.

Cristi Mihai, unul dintre cele mai interesante talente din SuperLiga: „Este o chestiune tactică şi cred că va putea să ne ajute şi din primul minut”

, transferat de la UTA Arad în această vară. Andrei Nicolescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA cum s-a realizat transferul, jucătorul fiind urmărit de doi ani:

„Nu ştiu top 10, dar anul ăsta la Dinamo urmează să fie remarcaţi şi Musi şi Caragea, în care cred foarte mult şi care cred că are un potenţial foarte mare.

, dar este un proces de integrare a antrenorului în primul 11. Este o chestiune tactică şi cred că va putea să ne ajute şi din primul minut.

Uşor, uşor se va impune. Va fi titular şi un jucător foarte important pentru noi. Este o alegere pe care am făcut-o demult. Am stat acolo şi în momentul oportun am reuşit să facem transferul.

„Dacă aveam 700.000 de euro care se cereau atunci, era mai simplu”

Prima dată a fost în primul an de Liga 1, când am jucat la Oradea. Am pierdut în minutul 91, prin penalty-ul ăla. În acel moment discutam şi eram impresionat de capacitatea lui de a împinge jocul în faţă.

Au trecut doi ani de atunci. Având mijloacele pe care le avem, trebuia să ne creăm o politică prin care să ne atingem scopul. Dacă aveam 700.000 de euro care se cereau atunci, era mai simplu.

Aşa, a trebuit să mai survolăm. (n.r. Şi l-aţi transferat acum cu 400.000?) Da, l-am luat cu atât”, a spus Marius Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.