Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Când l-a „ochit” Dinamo pe Cristi Mihai. „Se întâmpla acum doi ani la Oradea. Ni s-au cerut 700.000 de euro”

Cristi Mihai este unul dintre cele mai interesante talente din SuperLiga. Andrei Nicolescu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre transferul mijlocaşului de la UTA Arad.
Marian Popovici
15.08.2025 | 09:46
Cand la ochit Dinamo pe Cristi Mihai Se intampla acum doi ani la Oradea Ni sau cerut 700000 de euro
EXCLUSIV FANATIK
Când l-a „ochit” Dinamo pe Cristi Mihai. „Se întâmpla acum doi ani la Oradea. Ni s-au cerut 700.000 de euro”. Sursa: sportpictures.eu

Dinamo a ajuns la două victorii consecutive şi urcă în clasamentul din SuperLiga, după un start poticnit. „Câinii” au ca prim obiectiv calificarea în play-off şi speră să se poată bate în scurt timp pentru trofee.

Cristi Mihai, unul dintre cele mai interesante talente din SuperLiga: „Este o chestiune tactică şi cred că va putea să ne ajute şi din primul minut”

Unul dintre talentele SuperLigii este Cristi Mihai, transferat de la UTA Arad în această vară. Andrei Nicolescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA cum s-a realizat transferul, jucătorul fiind urmărit de doi ani:

Nu ştiu top 10, dar anul ăsta la Dinamo urmează să fie remarcaţi şi Musi şi Caragea, în care cred foarte mult şi care cred că are un potenţial foarte mare. 

Şi noi credem foarte mult în Cristi Mihai, dar este un proces de integrare a antrenorului în primul 11. Este o chestiune tactică şi cred că va putea să ne ajute şi din primul minut.

Uşor, uşor se va impune. Va fi titular şi un jucător foarte important pentru noi. Este o alegere pe care am făcut-o demult. Am stat acolo şi în momentul oportun am reuşit să facem transferul. 

„Dacă aveam 700.000 de euro care se cereau atunci, era mai simplu”

Prima dată a fost în primul an de Liga 1, când am jucat la Oradea. Am pierdut în minutul 91, prin penalty-ul ăla. În acel moment discutam şi eram impresionat de capacitatea lui de a împinge jocul în faţă. 

Au trecut doi ani de atunci. Având mijloacele pe care le avem, trebuia să ne creăm o politică prin care să ne atingem scopul. Dacă aveam 700.000 de euro care se cereau atunci, era mai simplu. 

Aşa, a trebuit să mai survolăm. (n.r. Şi l-aţi transferat acum cu 400.000?) Da, l-am luat cu atât”, a spus Marius Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.

