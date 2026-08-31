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„Când l-am văzut la aeroport, am crezut că a venit 50 Cent la Untold”. Jucătorul FCSB, distrus după 1-3 cu UTA. Exclusiv

Un jucător de la FCSB care a fost transferat recent de Gigi Becali pentru a-l înlocui în avanposturi pe Daniel Bîrligea a fost ironizat la FANATIK SUPERLIGA. „Am crezut că a venit 50 Cent la Untold!”
Adrian Baciu
31.08.2026 | 11:13
Cand lam vazut la aeroport am crezut ca a venit 50 Cent la Untold Jucatorul FCSB distrus dupa 13 cu UTA Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Vivi Răchită îl distruge pe jucătorul de la FCSB adus să îl înlocuiască pe Bîrligea: „Am crezut că a venit Fifty Cent la Untold!” Sursa foto: colaj Fanatik
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FCSB a suferit o înfrângere dureroasă în etapa a 7-a din SuperLiga, pierzând cu 1-3 în fața UTA Arad, o echipă care nu învinsese pe nimeni în acest sezon. După meciul de la Târgoviște, jucătorul adus de Gigi Becali pentru a-l înlocui pe Daniel Bîrligea a fost aspru criticat în emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Arnold Garita, atacantul venit din liga a doua chineză, a fost inexistent pe teren și a fost înlocuit la pauză.

Înlocuitorul lui Bîrligea la FCSB, distrus de un fost component al Stelei: „Când l-am văzut la aeroport, am crezut că a venit 50 Cent la Untold”

După ce a legat meciurile modeste, în care a luat punct sau puncte cu foarte mare noroc, FCSB a început să „lege” acum și eșecurile. În etapa a 7-a din SuperLiga, roș-albaștri au pierdut la Târgoviște, scor 1-3, contra unei echipe care nu învinsese pe nimeni în acest sezon, UTA Arad. Fosta campioană este acum pe locul 4 în campionat, cu 11 puncte. Urmează derby-ul cu Dinamo, un meci care are o favorită certă pe hârtie.

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În meciul jucat duminică pe Stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, Marius Baciu (51 de ani) a început din primul minut cu Arnold Garita (31 de ani) în ofensivă. Fără Daniel Bîrligea, plecat la Frosinone, antrenorul roș-albaștrilor nu a avut prea multe opțiuni. Camerunezul a fost însă inexistent, iar atunci când a ajuns mingea la el fie a pierdut-o, fie a alunecat inexplicabil. De altfel, Garita nici nu a prins repriza a doua, fiind înlocuit la pauză.

Luni, în emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Vivi Răchită l-a ironizat pe atacantul venit la FCSB din liga a doua chineză. Fostul jucător de la Steaua nu își explică ce a căutat Arnold Garita în teren. „Cum să-l bagi pe Garita? Păi, eu când l-am văzut pe Garita pe aeroport am crezut că a venit 50 Cent la Untold. Cu ochelari de soare, cu tatuaje. Dar nu era 50 Cent, era Garita din China. Ăsta este scouting-ul la FCSB. Nu ai ce să faci”, a spus analistul FANATIK.

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Andrei Vochin, critic și el cu transferul lui Garita la FCSB

Un alt analist al FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin, consilier al președintelui FRF Răzvan Burleanu, a criticat și el această mutare a lui Arnold Garita din China la FCSB. Reputatul jurnalist mai remarcă faptul că, prin plecările consecutive ale lui Șut, Olaru, Lixandru, Bîrligea și Tănase, roș-albaștrii au pierdut vreo 50 de goluri față de sezonul precedent.

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Aceste goluri nu pot fi înlocuite atât de ușor. Și te întrebi cu cine poți să o faci? Cu 50 Cent? Adică tu nu poți să-l aduci pe Garita acum 4 ani de la Argeș? Și nu vorbim de van Basten. Iar acum îl propui ca mare vedetă la FCSB pe unul peste care au trecut 4 ani? Fac o comparație cu cântăreții.

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De exemplu, Tom Jones, când era în vogă, în ani 70 – 80 nu venea neam aici. A venit în 2000, când abia mai avea voce. L-am văzut la Sala Palatului. A venit la final de carieră, când nu-l mai căuta nimeni.Așa e și cu Garita. L-au dat ăia afară din liga a doua chineză. Vii aici, este băgat titular, iar FCSB are pretenția să pună la loc golurile lui Bîrligea”, a spus Vochin.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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