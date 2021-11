Nicole Cherry se pregătește să nască: „Mă duc să văd gălușca astăzi”

Nicole Chery se pregătește să devină, în curând, mamă pentru prima dată, ceea ce înseamnă că devine din ce în ce mai nerăbdătoare. Emoțiile cresc pe zi ce trece, deoarece aceasta se întreabă constant când va veni pe lume micuța Anastasia, mai ales că cele nouă luni au trecut deja.

Nicole l-a lansat, în urmă cu câteva luni, pe contul său de YouTube. De atunci, cântăreața și-a ținut fanii la curent cu toate detalii legate de venirea pe lume a celei mici.

Când naște Nicole Cherry

Dacă la începutul sarcinii Nicole nu părea să aibă probleme, susținând, în nenumărate rânduri, că se simte excelent, acum iată că lucrurile s-au mai schimbat. Vedeta simte că micuța sa se grăbește să vadă pentru prima dată lumina zilei.

Spre finalul ultimului trimestru de sarcină, vedeta a început să aibă parte de dureri din ce în ce mai supărătoare. Anastasia începe că nu mai aibă loc în pântecul mamei sale și să își dorească să vină cât mai repede pe lume.

„Am avut o sarcină ușoară. Mă așteptam să fie mai greu de la 7 luni încolo, nu a fost greu. Și la 7 luni am fost ok, în schimb ultimele trei săptămâni au fost… nu mai e așa ușor. S-a mărit și nu prea mai are loc. A început să mă doară ba o coasă, ba să mă doară spatele, zona lombară. E mai greu… stau ce stau și după mă pun în pat, nu am ce să fac”, declara Nicole Cherry, în urmă cu ceva timp.

Nicole Cherry nu își dă seama când au trecut cele 9 luni de sarcină

De când a rămas însărcinată, Nicole Cherry a avut grijă să rămână tot mai activă. Pe lângă proiectele muzicale pe care trebuia să le finalizeze înainte de a naște, aceasta s-a ocupat și de decorarea camerei celei mici. Toate aceste activități i-au ocupat timpul, iar acum se pare că nu înțelege când au trecut cele nouă luni de sarcină.

„Stăteam așa și mă gândeam când Doamne iartă-mă au trecut 9 luni!? Mă duc să văd gălușca astăzi. Nu-mi vine să cred cât de puțin mai e. Vai de mine și de mine!”, a povestit Nicole Cherry pe Instagram.

Nicole a fost o gravidă responsabilă pe toată perioada sarcinii și a mers regulat la controale. Aceasta a spus, la un moment dat, că este foarte important ca tinerele mămici să își monitorizeze cu atenție sarcina pentru a nu avea surprize neplăcute.

Ce planuri de viitor are Nicole Cherry în ceea ce privește creșterea fiicei sale?

Într-un interviu acordat în urmă cu ceva vreme, Nicole povestea faptul că nu își dorește ca fiica sa să aibă propria cameră, cel puțin în primele luni de viață. Aceasta spune că simte nevoia să știe în permanență ce face copilul său, tocmai de aceea i-a montat pătuțul în camera în care doarme alături de Florin, logodnicul său.

Întrebată de mai multe ori de către cei care o simpatizează dacă se va descurca cu un bebeluș, ținând cont că are doar 22 de ani, Nicole a susținut că să o ajute cu cea mică.

„Planuri în privința creșterii nu ne-am făcut, însă ne dorim să petrecem cât mai mult timp cu ea, să ne implicăm activ în dezvoltarea și educația ei, să îi vedem primii pași, să-i auzim prima gângurire, primul cuvânt. Vai, ce emoții!”, a susținut artista.