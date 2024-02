Când nu e bine să iei vitamina C. Explicația medicilor

Pe cât este de utilă, pe atât poate fi de nocivă vitamina C. Mulți o considerăm un antioxidant pe care ar trebui să ni-l administrăm zilnic, fie sub formă de pastilă, fie să-l obținem din produsele alimentare, precum lămâia. Însă, medicii ne atrag atenția!

Sfatul medicilor legat de vitamina C. Când nu se administrează

Asta deoarece s-a răspândit ideea că întărește sistemul imunitar, fiind o adevărată armă contra bacteriilor care ne pot provoca răceala sau gripa. Este bine să prevenim, spun doctorii, dar într-o anumită situație, vitamina C ne face rău.

Dacă mergeți zilnic la sală sau de câteva ori pe săptămână, nu mai luați vitamina C. Din ce motiv? Dr. Cezar Amititeloaie spune că în clipa când facem exerciții fizice, în organism se creează hipoxie. Adică apare o scădere a nivelului de oxigen din mușchi și se activează o genă care repară mușchiul afectat.

, de care corpul nostru are zilnic nevoie. ”Dacă luăm vitamina C în această situație (sport, n.r) aceasta va încetini producerea de proteine”, a detaliat într-un video de pe medicul menționat.

Vitamina C poate împiedica producerea de proteine

Dr. Cezar Amititeloaie a mărturisit faptul că include rar în rutina sa vitamina C sub formă de pastilă. În schimb, are grijă să o absoarbă dintr-o alimentație sănătoasă, compusă din fructe și legume în principal, precum: varză murată, cătină, kiwi, lămâie.

”Vitamina C determină scăderea HIF factor, indus de hipoxie, deci de lipsă de oxigen și se activează când scade nivelul de oxigen, dintr-un anumit țesut. Vitamina C împiedică activarea acestui factor, care ajută la transcripția genelor, stimulează producția de proteine. Vitamina C blochează acest fenomen.

Când se activează factorul HIF-1, care activează genele ca să producă proteine să repare mușchiul, dacă atunci luăm vitamina C se va încetini, împiedia producerea de proteine, deci transcripția și repararea genelor.

De aceea, personal, nu iau vitamina C decât foarte, foarte rar. Am o alimentația bogată în vitamina C – varză murată, cătină sau fructe, cum ar fi kiwi, lămâie. În cazul meu, pentru că am și un sistem de reciclare a vitamina C și datorită masei musculare”, a explicat medicul.

Printre toate acestea, aflați și că excesul de vitamina C duce la tulburări digestive și chiar la formarea pietrelor la rinichi. Totodată, poate interacționa cu anticoagulantele și favorizează apariția insomniei.