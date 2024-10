FC U Craiova a rămas fără antrenor principal după . Adrian Mititelu a dezvăluit când o să fie prezentat următorul tehnician al grupării din Cetatea Băniei și cine o să se ocupe de pregătirea fotbaliștilor până la acel moment.

Când o să fie prezentat noul antrenor de la FC U Craiova?! Anunțul lui Adrian Mititelu: „Sunt în discuții”

Nici al doilea mandat pe banca celor de la FC U Craiova 1948 nu a fost cu noroc pentru Marius Croitoru. Fostul antrenor de la FC Botoșani și FC Argeș nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor în Bănie și a fost demis după 0-0 cu FC Voluntari.

Adrian Mititelu l-a dorit pe Patronul oltenilor a dat detalii despre noul antrenor al grupării din Bănie și a dezvăluit când o să fie prezentat oficial.

„Sunt în discuții, sunt în negocieri. Mi s-a făcut o faină ca sunt un patron foarte dur și nu știu ce le fac la antrenori, sunt foarte mulți antrenori care pun fel și fel de clauze. Încerc să fie un echilibru între ce vrea el și ce vrem noi.

Nu pot accepta să pun un antrenor ca o parte a suporterilor să fie mulțumiți. Ei cred că dacă se întâmplă treaba asta e bine, dar un antrenor poate să nenorocească o echipă de multe ori. Fac în așa fel încât să nu se vadă că nenorocirea e la el, zice că jucătorii nu au valoare, ori patronul e vinovat.

Încercăm să găsim un echilibru. Avem două meciuri foarte grele, care cred că sunt capitale într-un fel și apo urmează o pauză de trei săptămâni. Probabil că noul antrenor va dori să ia echipa după meciul de la Slatina, deși s-ar putea să se întâmple și mai devreme.

Vali David este un tip foarte competent, el și cu secunzii lui pot să gestioneze momentul. A lucrat cu foarte mulți antrenori, e și Florin Costea lângă el, e și Robert Săceanu. Avem și un tânăr preparator fizic foarte bun, sper să și confirme, pare foarte bun”, a spus Adrian Mititelu.

Se bagă Adrian Mititelu peste antrenori? „Este o mare minciună”

„Nu este adevărat că eu nu îi las pe antrenori să își facă treabă, este o mare minciună. Eu am pus niște condiții decente, foarte mulți antrenori care au fost aici au spus chestia asta când au plecat. Există vreun antrenor care a spus că nu l-a lăsat Adrian Mititelu să lucreze?

Chiar dacă sunt un patron de Liga 2, mă consider un patron de Liga 1 la ce este clubul nostru și ce condiții oferim. Cred că eu ofer cea mai mare libertate și când echipa merge prost, eu îl tolerez în continuare dacă văd că el muncește.

Alte cluburi tac din gură și antrenorul e out după două, trei meciuri. Jucătorii de aici sunt martori, tot timpul am încercat să îi dau autoritate antrenorului, să fie cu adevărat șeful echipei. Am și eu ideile mele, le discutăm, de multe ori se întâmplă să fim în contradicție.

Sunt chestiuni amicale pe care le vorbesc și cu fiul meu sau cu colaboratorii mei, ca orice om. Niciodată nu am sunat să fac schimbări, tot timpul i-am dat libertate antrenorului. Când echipa merge prost începi să fii și mai apropiat de echipă, începi să pui întrebări”, a mai spus Adrian Mititelu.

„Nu pot accepta ca un antrenor să îmi spună că președintele, managerul sportiv și directorul tehnic sunt în subordinea lui”

„Antrenorul a fost respectat aici și i s-a dat ce trebuie să i se dea. Nu pot accepta ca unii antrenori să îmi ceară condiții de genul contract pe 1, 2 și 3 ani în schimbul unor obiective derizorii. Nu pot accepta ca un antrenor să îmi spună că președintele, managerul sportiv și directorul tehnic sunt în subordinea lui.

Am înnebunit? Sunt unii care vor să vină aici și nu oferă nicio garanție, ei spun că vor să muncească. Cum să fie toată lumea în subordinea unui antrenor, așa ceva este incredibil. Am mai făcut o prostie de genul ăsta în 2011 și m-a costat foarte mult, nu pot accepta așa ceva.

Vii și muncești, primește un lot bun, hai să treacă primele șașe luni, un an și după vedem cum ești. Nimeni nu vrea să dea afară un antrenor, dacă îmi place de el și muncește cine să îl dea afară? Aș vrea să am un antrenor, iar eu să vin la meci, să aflu echipa de la televizor.

Viața te face să pui întrebări, de ce așa și nu așa, de ce nu e așa? De multe ori se fac greșeli uriașe. Libertatea este relativă, pentru că aici sunt bani și destine în joc. Antrenorul are mână liberă, dar limitată. El are gânduri bune, dar socoteala de acasă nu se nimerește cu aia din târg.

În unul ca Dorinel Munteanu ai încredere, are experiență, dar nu poți să îi dai totul pe mână unui antrenor începător, o iei treptat”, a declarat patronul celor de la FC U Craiova.