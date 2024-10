Când pică Moșii de toamnă în 2024. Ce e bine să dai de pomană în această zi. Sărbătoarea religioasă este una dintre cele mai importante din calendarul ortodox și are loc înainte de a se începe Postul Crăciunului.

Pe ce dată se cinstesc Moșii de toamnă în 2024. Care sunt produsele tradiționale pe care este indicat să le oferi de pomană

Pe ce se cinstesc Moșii de toamnă în 2024. Care sunt produsele tradiționale pe care este indicat să le oferi de pomană. Ziua mai este cunoscută de credincioși și drept „sâmbăta morților” pentru că are loc în weekend.

Creștinii ortodocși știu că se cinstește cu puțină vreme înainte de a intra în Postul Crăciunului, care are o durată de 40 de zile. Anul acesta românii vor face pomenirea celor trecuți la cele veșnice la începutul lunii noiembrie.

Mai exact, sărbătoarea pică pe 2 noiembrie, moment în care se țin slujbe în Biserică și se pregătesc pachete pentru a se oferi celor sărmani. Gospodinele obișnuiesc să împartă tot felul de bucate în memoria celor decedați.

Printre preparatele care se dau de se numără plăcintele calde, indiferent că sunt făcute cu brânză, mere sau carne. De asemenea, în pachetele de pomană se mai pun dulciuri, brânzeturi și sarmale.

Fructele nu lipsesc din lucrurile care se împart în această zi de mare sărbătoare pentru cei trecuți în neființă. Mai mult, credincioșii au grijă să pună ceva de băut, colivă, precum și farfurii, tacâmuri și pahare.

În plus, creștinii ortodocși merg mai întâi la slujba de la Biserică pentru a sfinți bucatele care ulterior sunt împărțite celor sărmani. În Muntenia există și obiceiul de a se pune un bănuț în pachetul care se oferă celui mai sărac din sat.

Tradiții pentru Moșii de toamnă 2024

Moșii de toamnă are o dată care variază de la an la an, în funcție de sărbătoarea Paștelui, însă este însoțită întotdeauna de tradiții și obiceiuri. Pomenirea celor trecuți în neființă diferă de la o regiune la alta.

În Banat, Transilvania și Maramureș oamenii curăță mormintele celor plecați la ceruri cu o zi înainte de sărbătoare. În noaptea de 1 spre 2 noiembrie cimitirile se împodobesc cu flori și cu lumânări care se aprind pentru a lumina calea celor adormiți.

Această sărbătoare poartă numele de Luminație. De asemenea, în unele zone din Ardeal se împart dulciuri sau alte produse de patiserie, în special copiilor. În noaptea de 1 spre 2 noiembrie se spune că se deschid porțile Tărâmului de Dincolo, iar morţii vin să îi viziteze pe cei vii.

Rugăciune pentru iertarea păcatelor celor adormiți

„Pomenește, Doamne, pe cei ce întru nădejdea învierii și a vieții celei ce va să fie au adormit, părinți și frați ai noștri și pe toți cei care întru dreapta cre­dință s-au săvârșit, și iartă-le lor toate greșelile pe care cu cuvântul sau cu fapta sau cu gân­­dul le-au săvârșit, și-i așază pe ei, Doamne, în locuri lumi­noase, în locuri de verdeață, în locuri de odihnă, de unde au fugit toată dure­rea, întristarea și sus­­pinarea, și unde cercetarea Feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac.

Dăruiește-le lor și nouă Împă­răția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veș­nice și des­fătarea vieții Tale celei ne­sfâr­șite și fericite.

Că Tu ești învierea și odihna ador­­­mi­ților robilor Tăi (numele), Hris­toase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Prea­sfân­tului și Bunului și de viață făcă­to­ru­lui Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”.