Când pleacă Mircea Lucescu de la echipa națională! Selecționerul a dat un răspuns ferm: “Am promis de la bun început”

România are ca obiectiv calificarea la Campionatul Mondial din 2026, iar acest scenariu a devenit parcă ceva mai optimist după victoria mare obținută de tricolori în fața liderului grupei, Austria. Totuși, Mircea Lucescu nu e sigur că va sta pe bancă la baraj.

Ce se întâmplă cu România după finalul grupei preliminare

Selecționerul naționalei României a fost invitatul special al lui Horia Ivanovici în emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Antrenorul de 80 de ani a explicat clar că, în momentul în care a acceptat propunerea FRF, a spus că, dacă nu reușește o clasare pe locul 2 în grupă — echivalentă cu calificarea la baraj — va face un pas în spate.

Rămâne Mircea Lucescu pe bancă la baraj!? Răspunsul selecționerului

, grație rezultatelor foarte bune din Nations League, obținute tot sub conducerea lui Mircea Lucescu. E drept, tricolorii vor face parte, în acest caz, din urna a patra și vor avea adversari mult mai dificili.

„Eu prefer să fiu cel atacat. Am și experiența, și forța, și pregătirea. Toate astea le absorb ca un burete. Dacă nu ar fi așa, ar fi atacat ăla și ăla și ăla. Eu am promis lucrul ăsta, existau reticențe despre capacitatea mea mentală și fizică de a rezista. Toată lumea m-a pus la îndoială. Eu am spus: stați liniștiți, las pe altcineva la baraj. Eu am spus că voi face tot ce e posibil să construiesc o echipă.

Sunt obligat ca, în permanență, meci de meci, acțiune de acțiune, să întregesc acest lot. Am nevoie de jucători care să fie alături de mine în totalitate. Mulți fotbaliști, după 30 de ani, acceptă cu mare greutate schimbările. Ești obligat să aduci fotbaliști atenți, implicați, care îi stimulează și pe ceilalți. Fotbalul e ca viața: dacă nu ești în stare să te menții, înseamnă că rămâi în urmă.

Eu am făcut o promisiune. Vom vedea cum se vor desfășura lucrurile. Eu am spus că, dacă nu duc echipa la baraj, voi lăsa pe altcineva. Poate nu mă țin nici de promisiune. Cine știe?”, a explicat Mircea Lucescu, în direct și în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA.

De ce a acceptat Mircea Lucescu propunerea FRF. Adevăratul motiv al antrenorului. „Nu regret nimic”

Mai mult, selecționerul naționalei României a spus clar care au fost motivele pentru care a acceptat să preia reprezentativa de seniori. . Edi Iordănescu a plecat din funcție, iar Mircea Lucescu a fost văzut drept omul potrivit pentru a veni cu experiență.

„Nici nu am acceptat prima dată. De două ori m-am întâlnit cu Edi să-l conving să rămână. Mie îmi place să mă angajez în polemici de-astea. Că unii nu vor să reacționez? Treaba lor. Mie îmi place să trăiesc din asta. Am venit la echipa națională pentru că era o situație complicată.

Mi s-a spus că nu e nicio soluție. Am zis: bine, mă angajez la treaba asta și vedem cum o scoatem la capăt. Nu regret nimic. Eu puteam să spun la revedere după Liga Națiunilor, dar era o chestiune de lașitate. Am venit pentru că era nevoie de cineva cu experiență, care să vrea să ducă nivelul mai departe. Vreau să le dau speranțe jucătorilor tineri. Vreau ca aceștia să fie în centrul echipei naționale”, a mai precizat selecționerul naționalei de seniori la FANATIK SUPERLIGA.

Rezultatele României cu Mircea Lucescu pe bancă

Cu Mircea Lucescu pe bancă, România a câștigat grupa de Nations League cu maximum de puncte. Acest succes rămâne unul extrem de important, întrucât tricolorii au locul asigurat la baraj chiar și dacă termină sub Austria și Bosnia în grupa preliminară.

Rezultatele din acest an au fost, într-adevăr, ceva mai slabe. România a fost învinsă de Bosnia și Austria și a obținut doar un punct în deplasarea din Cipru. Totuși, victoria de duminică în fața liderului Austria le dă speranțe fanilor că tricolorii pot ajunge la turneul final.