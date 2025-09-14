Când poate debuta fotbalistul de Champions League transferat de Petrolul. Fostul coechiper al lui Mbappe n-a mai jucat de doi ani

Petrolul Ploiești a ajuns, în această săptămână, la un acord cu fotbalistul camerunez Jérôme Junior Onguéné. Acesta a semnat un angajament valabil pentru sezonul în curs, cu opțiune de prelungire pentru cel următor, dar nu va debuta prea curând la ploieșteni.

ADVERTISEMENT

Onguene a jucat ultima dată în septembrie 2023

În vârstă de 27 ani, Jérôme Onguéné măsoară 1,86 metri și evoluează pe postul de fundaș central. Are 10 selecții în naționala Camerunului, deși ca junior a reprezentat Franța, câștigând Campionatul European U19 din 2016, sau Marcus Thuram.

A început fotbalul la gruparea franceză Sochaux, având ulterior experiențe la Stuttgart, Genoa, Frankfurt, Servette și Salzburg. Cu cei din urmă a jucat în cele mai importante competiții europene intercluburi, bifând 13 meciuri în Champions League și 8️ partide în Europa League, unde a reușit să înscrie și un gol.

ADVERTISEMENT

În Austria a câștigat 5️ titluri de campion și 4️ Cupe alături de Salzburg, iar la Servette și-a trecut în palmares Cupa Elveției. Deși are un palmares bogat și strălucitor, Jerome a ajuns la Ploiești după doi ani în care nu a evoluat deloc.

Ciobotariu nu-și explică absența îndelungată

Ultima lui apariție într-un meci oficial a fost pe 30 septembrie 2023. A jucat 44 de minute în partida Servette Geneva – Lausanne 2-1. Iar anterior, jucase 33 de minute într-o partidă, în august 2023, Servette – St. Gallen 1-1. În 2023, el a mai jucat în trei amicale pentru Salzburg.

ADVERTISEMENT

Antrenorul Petrolului, Liviu Ciobotariu, nu-și explică situația noului său fotbalist. “M-am interesat și nu am găsit niciun răspuns. Important e că nu a fost accidentat. Am mai întâlnit fotbaliști cu pauze importante în carieră, care au revenit însă destul de bine. Unul a fost Fabbrini, de la FC Botoșani. Nici el nu mai jucase de ceva timp și a făcut-o bine în România”, a spus tehnicianul lupilor galbeni.

ADVERTISEMENT

În cel mai fericit caz, Petrolul se va putea baza pe Onguene după meciurile echipei naționale din luna octombrie. Există premize ca peste o lună, camerunezul să fie pus la punct cu pregătirea fizică și să poată intra să joace.

Moutir Chajia n-a mai evoluat din mai 2024

În aceeași situație este și un alt nou venit. Belgiano-marocanul Moutir Chajia (27 ani). Fost jucător de Serie B, la Como, el n-a mai jucat din mai 2024. Și el are nevoie de o perioadă mai lungă de acomodare, urmând să apară pe teren cam în același timp cu Onguene.

ADVERTISEMENT

În schimb, al treilea transferat, elvețianul Oscar Coreia este mai avansat în pregătire.

Petrolul întâlnește Dinamo luni, de la ora 21.00, în ulrimul meci al etapei a 9-a a Superligii.