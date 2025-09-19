Când revin Adrian Şut şi Risto Radunovic! Informaţii de ultimă oră din tabăra FCSB-ului. Exclusiv

FCSB a primit, în sfârșit, o veste bună. Săptămâna viitoare, campioana României va debuta în faza principală a Europa League, iar FANATIK a aflat, în exclusivitate, că doi jucători de bază s-au recuperat după accidentări și vor fi apți pentru duelul cu Go Ahead Eagles.

ADVERTISEMENT

Risto Radunović și Adrian Șut, recuperați pentru meciul Go Ahead Egles – FCSB

Roș-albaștrii au avut mari probleme în acest start de sezon, din cauza accidentărilor. Jucătorii de la FCSB s-au rupt rând pe rând, iar

și nu vor juca pentru FCSB în meciul de vineri seara, în fața formației din Moldova. Însă ei vor fi, mai mult ca sigur, pe teren la confruntarea cu Go Ahead Eagles, în prima rundă a fazei principale a Europa League.

ADVERTISEMENT

„Vă mai dau o informație foarte importantă: ca tot vorbeam de absențe, Adi Șut și Risto Radunović vor fi apți pentru debutul în grupele Europa League, meciul din Olanda cu Go Ahead Eagles.

Stafful celor de la FCSB se va putea baza, joia viitoare, atunci când echipa debutează în Europa League, pe Adrian Șut și Risto Radunović, cei care astăzi nu au făcut nici măcar deplasarea la Botoșani”, a explicat Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

FCSB merge în Olanda cu gândul la victorie

Partida cu Go Ahead Eagles e una extrem de importantă. FCSB vrea să înceapă cu dreptul campania din Europa League. Totuși, adversarul, deși vine din a patra urnă valorică, nu este deloc unul facil, întrucât joacă într-un campionat tare, Eredivisie. În sezonul precedent, FCSB a debutat cu dreptul în cupele europene, cu o victorie pe „Național Arena”, în fața letonilor de la Riga.