Când revin Drăguș și Boutoutaou la FCSB! Anunțul făcut de Meme Stoica

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FCSB ar putea avea mai multe soluții la dispoziție pentru partida cu FC Voluntari, programată peste nouă zile, după ce Mihai Stoica a oferit vești încurajatoare despre situația medicală a unor jucători. Potrivit managerului roș-albaștrilor, Drăguș a revenit la antrenamentele normale alături de colegi, în timp ce Boutoutaou va merge la Belgrad pentru un program de recuperare și ar trebui să revină joi. Oficialul a vorbit și despre posibilitatea ca Mihai Popescu și Batubinsika să fie disponibili, însă situația acestora urmează să fie evaluată.

Mihai Stoica a anunțat când revin Drăguș și Boutoutaou la FCSB

Mihai Stoica se așteaptă ca FCSB să aibă mai multe variante pentru următorul meci, în condițiile în care o parte dintre jucătorii indisponibili se apropie de revenire. Managerul a explicat că cele nouă zile rămase până la partida cu FC Voluntari ar putea fi suficiente pentru ca Drăguș și Boutoutaou să reintre în calculele staff-ului tehnic.

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„Având în vedere că ai 9 zile până la meciul cu Voluntari, că până la meciul ăla o să-l ai pe Drăguș, pe Boutoutaou, e cu totul altceva. Poate să fie și Mihai Popescu, chiar și Batubinsika, deci vedem. Fotbalul e complex”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la „MM la Fanatik”.

Drăguș se antrenează integral cu echipa: „Nu aveam de ce să forțăm”

, care a reluat antrenamentele la capacitate normală alături de colegi. Mihai Stoica a explicat că atacantul ar fi putut fi luat în calcul chiar și pentru banca de rezerve la meciul imediat următor, însă staff-ul nu a dorit să grăbească revenirea. Oficialul a subliniat importanța jucătorului pentru echipă și a transmis că o recuperare completă este mai importantă decât o revenire prematură. FCSB vrea să evite riscul unei noi accidentări, mai ales în cazul unui fotbalist pe care conducerea îl consideră important pentru compartimentul ofensiv.

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„Drăguș e foarte bine, a început să se antreneze integral cu colegii săi. Dacă forțam puțin, cred că putea fi pe bancă și acum, dar nu aveam de ce să facem asta. Nu îți permiți să pierzi un jucător de dimensiunile lui Drăguș”, a explicat Mihai Stoica.

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FCSB ar putea recupera și alți jucători înaintea meciului cu FC Voluntari

Pe lângă Drăguș și Boutoutaou, Mihai Stoica a menționat și numele lui Mihai Popescu și Batubinsika printre fotbaliștii care ar putea reveni în calcule. Managerul nu a oferit, însă, un termen ferm pentru cei doi, preferând să aștepte evoluția situației medicale în zilele următoare.

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Recuperarea mai multor jucători ar putea oferi staff-ului tehnic soluții suplimentare atât în apărare, cât și în atac. Cu nouă zile până la partida cu FC Voluntari, FCSB are timp să urmărească evoluția fiecărui fotbalist în parte și să decidă cine poate fi folosit în condiții de siguranță. Deocamdată, cea mai clară veste este cea legată de Drăguș, care a revenit la antrenamentele complete, în timp ce , urmează să treacă prin etapa de recuperare de la Belgrad. Verdictul final privind disponibilitatea celor doi și a celorlalți jucători menționați va veni pe măsură ce se apropie următorul meci.