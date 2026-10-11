Când revin Musi și Pușcaș în echipa lui Dinamo! Anunțul de ultimă oră din infirmeria „câinilor”

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Dacă Alex Musi (22 de ani) este indisponibil pentru Dinamo de o lună, George Pușcaș (30 de ani) a jucat ultimul său meci oficial în luna mai. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a dezvăluit când ar putea reveni cei doi fotbaliști în programul echipei.

Când revin Alex Musi și George Pușcaș în programul de antrenament al lui Dinamo

însă momentan el nu a redevenit apt de joc. După ce a ratat meciurile cu Csikszereda, Farul și Sepsi, tânărul fotbalist al „câinilor” va lipsi și de la următoarele partide.

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În cazul lui George Pușcaș, după luni de așteptare, Mai multe informații despre starea lor medicală au fost dezvăluite de Andrei Nicolescu la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

„Cred că Pușcaș intră săptămâna viitoare în programul echipei. El a început alergările, deci este într-o evoluție reală. (n.r. – de unde atâta răbdare). Credem în el, iar rezultatul o să-l vedem în decembrie. Acum este foarte greu să explic. Credem în el pentru că-i vedem profesionalismul. Chiar dacă unele alegeri legate de opțiunile medicale nu au fost făcute bine, avem o dorință de a face împreună cu el niște lucruri mai mari decât cele de anul trecut.

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Noi aveam nevoie de Pușcaș în play-off-ul de anul trecut și cumva l-am forțat pentru a putea beneficia de el. A forțat acolo, a jucat cu niște dureri. S-au luat decizii care să creeze o senzație că putem trece peste. Nu știu dacă am greșit, dar am riscat. Aveam nevoie de Pușcaș în play-off. Sunt alegeri care ies și alegeri care nu ies. Asta a fost asumată de ambele părți. El și-a asumat asta și a fost apreciat pentru acest lucru. Alex Musi a reluat și el alergările. La limita cea mai pozitivă, va fi apt în două săptămâni, dar nu cred. Mai degrabă spre trei săptămâni”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

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Alaa Bellarouch, marele plus al lui Dinamo din acest sezon

După ce în ultimele două sezoane a fost o echipă ce a luptat pentru locurile de cupe europene, Dinamo arată în sfârșit ca o formație ce poate câștiga campionatul. Deși se confruntă și cu accidentări, lotul valoros al lui Nuno Campos îi face pe „câini” să se situeze pe prima poziție în SuperLiga României. Andrei Nicolescu recunoaște că o piesă importantă din acest puzzle o reprezintă Alaa Bellarouch, portarul marocan al lui Dinamo, împrumutat în această vară de la Braga.

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„Bellarouch are o capacitate și o viziune extraordinare. Și jocul de picior este foarte bun. Am spus în trecut că o echipă ce se bate la obiective mărețe are nevoie de un portar care să-i aducă cel puțin 6-7 puncte pe campionat. Noi nu beneficiasem de asta și ne-am dorit, iar în acest an avem parte și de așa ceva”, a mai explicat președintele lui Dinamo.