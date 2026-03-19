Când revine Alexandru Chipciu pe teren?! Veste uriașă pentru suporterii lui U Cluj în plină luptă la titlu

Universitatea Cluj impresionează în Superliga și visează la titlu după victoria cu CFR. Vestea de ultimă oră dată de Alex Chipciu. Când poate reveni pe teren.
Alex Bodnariu
19.03.2026 | 18:15
Universitatea Cluj a devenit una dintre favoritele la câștigarea titlului în Superliga României. Studenții au obținut o victorie uriașă pe teren propriu în derby-ul orașului cu CFR. Scorul final a fost 2-1 în favoarea echipei lui Bergodi. La o zi după meci, veteranul echipei, Alex Chipciu, le-a dat o veste excelentă fanilor. S-a refăcut după accidentare și este gata să joace.

U Cluj, surpriza plăcută din Superliga României. Echipa lui Bergodi e pe locul doi în play-off

Șepcile roșii trec printr-o formă de zile mari. Dacă în urmă cu doar câteva luni calificarea în play-off părea un obiectiv cam îndrăzneț, acum Universitatea Cluj este pe locul doi în play-off-ul Superligii, la un punct de liderul Rapid, iar suporterii visează cu ochii deschiși la primul titlu din istoria clubului.

Numirea lui Cristiano Bergodi s-a dovedit a fi una extrem de inspirată. Antrenorul italian a venit cu o nouă mentalitate, iar rezultatele au venit instant. U Cluj are o serie de victorii impresionante și a reușit luni seara să obțină un nou succes, 2-1 în fața rivalilor din oraș, CFR.

Alexandru Chipciu nu a jucat în ultimele meciuri pentru Universitatea Cluj. Fundașul stânga a suferit o ușoară accidentare și a avut nevoie de o perioadă de recuperare. El nu va putea fi folosit nici de Mircea Lucescu în meciul cu Turcia. Totuși, fotbalistul a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a declarat că s-a pus la punct cu problemele medicale și este pregătit să intre pe teren pentru a-și ajuta colegii.

„Eu am început cu mingea. În câteva zile o să intru normal. Cred că aș putea juca și cu FC Argeș, dar nu cred că e cazul să risc. A fost ceva mic, dar a trebuit să fac repaus. Teoretic aș fi putut să joc și cu Turcia, dar fără să o faci în campionat e cam greu”, a declarat Alexandru Chipciu, jucătorul celor de la Universitatea Cluj, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
