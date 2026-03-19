Când revine Alexandru Chipciu pe teren?! Veste uriașă pentru suporterii lui U Cluj în plină luptă la titlu

Universitatea Cluj a devenit una dintre favoritele la câștigarea titlului în Superliga României. Studenții au obținut o victorie uriașă pe teren propriu în derby-ul orașului cu CFR. Scorul final a fost 2-1 în favoarea echipei lui Bergodi. La o zi după meci, veteranul echipei, Alex Chipciu, le-a dat o veste excelentă fanilor. S-a refăcut după accidentare și este gata să joace.

U Cluj, surpriza plăcută din Superliga României. Echipa lui Bergodi e pe locul doi în play-off

Șepcile roșii trec printr-o formă de zile mari. Dacă în urmă cu doar câteva luni calificarea în play-off părea un obiectiv cam îndrăzneț, acum Universitatea Cluj este pe locul doi în play-off-ul Superligii, la un punct de liderul Rapid, iar suporterii visează cu ochii deschiși la primul titlu din istoria clubului.

Numirea lui Cristiano Bergodi s-a dovedit a fi una extrem de inspirată. Antrenorul italian a venit cu o nouă mentalitate, iar rezultatele au venit instant.

Când ar putea reveni Alex Chicpiu pe teren. Fotbalistul a făcut anunțul după meciul cu CFR Cluj

Alexandru Chipciu nu a jucat în ultimele meciuri pentru Universitatea Cluj. El nu va putea fi folosit nici de Mircea Lucescu în meciul cu Turcia. Totuși, fotbalistul a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a declarat că s-a pus la punct cu problemele medicale și este pregătit să intre pe teren pentru a-și ajuta colegii.

„Eu am început cu mingea. În câteva zile o să intru normal. Cred că aș putea juca și cu FC Argeș, dar nu cred că e cazul să risc. A fost ceva mic, dar a trebuit să fac repaus. Teoretic aș fi putut să joc și cu Turcia, dar fără să o faci în campionat e cam greu”, a declarat Alexandru Chipciu, jucătorul celor de la Universitatea Cluj, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.