Când revine Bocciu în peluza Rapidului. Anunțul momentului pentru fanii giuleșteni: “Sperăm să-i ridice interdicția”

Rapid a suferit mult în acest început de sezon. , iar fanii au început să se revolte din nou. Totuși, există și o veste bună pentru suporterii Rapidului, legată de revenirea lui „Bocciu”, liderul Peluzei Nord.

„Bocciu”, așteptat cu sufletul la gură în Giulești: „Sperăm să-i ridice interdicția”

Problemele pe care le-a avut în cazul materialelor pirotehnice l-au forțat pe Liviu Ungureanu, zis și „Bocciu”, să se retragă de la conducerea suporterilor din Giulești. Acest pas s-a resimțit și la nivelul echipei, care nu a mai avut parte de aceeași susținere, iar rezultatele negative s-au acumulat rând pe rând.

Despre situația acestuia a vorbit Gigi Corsicanu, fostul lider al suporterilor rapidiști, printr-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA. Acesta i-a dezvăluit lui Cristi Coste momentul în care se poate produce revenirea lui „Bocciu” în Giulești

„Are termen acum în septembrie. Sperăm să îi ridice interdicția și să revină acolo unde este locul lui, pentru că și în galerie au mai apărut unele disensiuni. E nevoie să revină Liviu acolo.

Sunt șanse ca în septembrie să revină acolo”, a spus Gigi Corsicanu, fostul lider al fanilor Rapidului, la FANATIK SUPERLIGA.

„Bocciu”, susținut de Adrian Iencsi: „E o pierdere foarte mare!”

„ . Fostul jucător și antrenor al giuleștenilor a rememorat cum l-a cunoscut pe Liviu Ungureanu și cât de important a fost în revenirea Rapidului pe prima scenă a fotbalului românesc.

„E o pierdere foarte mare. Îl cunosc pe Liviu de când am venit în București, era un copil. E un băiat extraordinar, un sufletist și e persoana care și-a pus amprenta foarte serios în ceea ce se întâmplă la Rapid. E incredibil ce a reușit să facă în rândul suporterilor.

Mi-am adus aminte de o întâlnire de la Rapid, când echipa trebuia să înceapă din liga a patra. Eu, Pancu și Daniel Niculae ne-am întâlnit la stadion împreună cu suporterii.

Am vorbit cu ei să vedem dacă era toată lumea de acord să începem din liga a patra cu ajutorul Primăriei din Sectorul 1. Toți suporterii au fost de acord și de atunci am început de la zero acest proiect”, a spus Adrian Iencsi, la SUFLET DE RAPIDIST.

„Lipsa lui de la stadion e foarte importantă și e un mare minus!”

De asemenea, Adrian Iencsi consideră că fără implicarea constantă a lui Liviu Ungureanu, echipa bucureșteană nu ar mai fi fost la nivelul din prezent, atât din punct de vedere al atmosferei cât și al nivelului fotbalistic.

„El a adunat suporterii la stadion, a creat această emulație din fotbalul Românesc. Odată cu revenirea Rapidului în prima ligă s-a creat ceva extraordinar.

Liviu a transmis și transmite foarte bine spiritul Rapidului către cei tineri. Frumusețea Rapidului este aparte datorită galeriei. Ceea ce a făcut el cu galeria, jos pălăria. Lipsa lui de la stadion e foarte importantă și e un mare minus”, a mai declarat Adrian Iencsi.

Detalii despre revenirea lui „Bocciu” la Rapid